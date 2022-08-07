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سفير أوكرانيا في إسرائيل يعلن عن تضامن بلاده مع إسرائيل إثر التصعيد مع غزة

i24news

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سفير أوكرانيا في إسرائيل ، يفجن كورنيتشوك ، يلقي بيانًا لوسائل الإعلام حول الغزو الروسي لأوكرانيا ، في تل أبيب ، إسرائيل ، في 7 مارس ، 2022.
Avshalom Sassoni‎‏/Flash90سفير أوكرانيا في إسرائيل ، يفجن كورنيتشوك ، يلقي بيانًا لوسائل الإعلام حول الغزو الروسي لأوكرانيا ، في تل أبيب ، إسرائيل ، في 7 مارس ، 2022.

بصفتي أوكرانيًا تتعرض بلاده لهجوم وحشي طويل الأمد من قبل أقرب جار لها فإني أشعر بتعاطف مع الشعب الإسرائيلي

أعلن سفير أوكرانيا في إسرائيل يفغين كورنيشوك عن موقف بلاده من التصعيد في قطاع غزة بالامتثال إلى الجانب الإسرئيلي في هذه المعركة وقال: "بصفتي أوكرانيًا تتعرض بلاده لهجوم وحشي طويل الأمد من قبل أقرب جار لها فإني أشعر بتعاطف كبير مع الشعب الإسرائيلي. إن الهجوم على الأطفال والنساء أمر مقيت. نصلي من أجل السلام على أمل أن ينتهي التصعيد قريبا ".

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وتخوض أوكرانيا حربًا مع روسيا تتواتر فصولها دون أن يلوح حل قريب في الأفق على خلفية تعنت الطرفين وتمسك كل جانب بصدقية حججه. وتقف إسرائيل بوضوح إلى جانب الشعب الأوكراني الأمر الذي أدى إلى تصدع العلاقات مع موسكو. 

وأعلنت إسرائيل الجمعة عن قرارها البدء في عملية عسكرية تعيد الهدوء والأمن لأهالي الجنوب الماثلين في الأسابيع الأخيرة تحت تهديد صواريخ الجهاد الإسلامي الذي ينحو منحى متشددًا أكثر من حركة حماس. وطلبت إسرائيل من حماس عدم التدخل بهذه المعركة التي تدور ضد الجهاد الإسلامي حصرًا.

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