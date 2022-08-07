تحليل: الخط الرفيع بين الإنجاز وسوء التقدير

"عملية "الفجر الصادق" تمر الآن بمنعطف حرج. ستحدد الساعات القادمة في أي اتجاه ستذهب - التصعيد أم التهدئة

لا شك في أن القضاء على القيادة العليا لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، خلال 48 ساعة هو إنجاز للجيش الإسرائيلي. وقد فعل الجيش الإسرائيلي ذلك أثناء قيامه أيضًا بإزالة الأنفاق الإرهابية العابرة للحدود التي تعرض المدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب من قطاع غزة للخطر، وتدمير البنية التحتية لتصنيع أسلحة الجماعة الإرهابية داخل القطاع.

إنه مؤشر على تفوق إسرائيل على المنظمة الإرهابية خاصة فيما يتعلق بالقدرات الاستخباراتية والعملية.

لقد استعد الجيش الإسرائيلي لهذه العملية وانتظر اللحظة المناسبة لإخراج خططه من الدرج ووضعها على طاولة العمليات.

مع دخول "عملية الفجر الصادق" يومها الثالث، يمكن للجيش الإسرائيلي أن يلخص إنجازاته بارتياح. وفي الوقت نفسه، يشير إلى قادة الجهاد الإسلامي - أولئك منهم الذين ما زالوا على قيد الحياة - أنه 'إذا فهمتم رسالتنا، فيمكننا التوقف الآن".

لكن التاريخ علمنا أن هذه هي أيضًا أخطر لحظة في أي عملية إسرائيلية ضد مقاتلي غزة - اللحظة التي يمكن أن يؤدي فيها خطأ صغير واحد من كلا الجانبين إلى التصعيد، وبدلاً من إخماد النيران - وهو ما يبدو أن كلا الجانبين يريده - في الواقع يشعل حريقًا أكبر.

يكمن الخطر الرئيسي في ذلك الخط الدقيق بين الاعتزاز بالإنجازات وسوء تقدير الأحداث.

في ضوء رد الفعل المعتدل نسبيًا من قبل الحركة الإسلامية في غزة، فإن التقييمات الإسرائيلية تذهب إلى أن الحركة فوجئت بالعملية وتعرضت لأضرار جسيمة وستقبل بوقف إطلاق النار "حتى الجولة التالية".

لكن على الرغم من أن حركة الجهاد الإسلامي امتنعت حتى الآن عن إطلاق صواريخ بعيدة المدى (تلك التي أطلقت على القدس صباح الأحد كان عملاً رمزيًا إلى حد كبير)، إلا أنها تواصل إطلاق الصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون على مدار الساعة تقريبًا على البلدات والقرى الإسرائيلية بالقرب من قطاع غزة - وهذا بدوره يلزم الجيش الإسرائيلي بمواصلة الهجوم. ولم يساعد دخول اليهود صباح الأحد إلى الحرم الشريف في القدس.

القتال محدود في الوقت الحاضر لأن حماس التي تسيطر على قطاع غزة ما زالت بعيدة. حتى أن البعض يزعم أن حماس ليست مستاءة من أن إسرائيل تقاتل الجهاد الإسلامي، التي تعتبرها خصمًا يحرض سكان غزة ضدها.

لكن حماس لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر القتال لفترة طويلة. إذا قررت حماس المشاركة في المعركة ضد إسرائيل، فإنها ستغير السيناريو بالكامل. تمتلك حماس ترسانة أسلحة أكبر بكثير من ترسانة الجهاد الإسلامي، وهي أكثر فتكًا وتعقيدًا.

وهو ما يعني أن "عملية الفجر الصادق" تمر الآن بمنعطف حرج. ستحدد الساعات القادمة في أي اتجاه ستذهب - التصعيد أم التهدئة.

من الأفضل لكلا الجانبين التعجيل وتقديم إنجازاتهما ومحاولة إنهاء هذه الجولة - قبل فوات الأوان.

* آرييل شميدبرج هو رئيس قسم الأخبار في i24NEWS