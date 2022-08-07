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نتنياهو يعطي الدعم الكامل لـ "عملية غزة" أثناء لقائه رئيس الوزراء لابيد

i24news

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رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، من اليسار ، يشارك في إحاطة أمنية مع رئيس الوزراء يائير لابيد ، من اليمين ، والسكرتير العسكري لبيد ، آفي جيل ، وسط القدس ، 7 أغسطس ، 2022.
Haim Tzach/GPOرئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، من اليسار ، يشارك في إحاطة أمنية مع رئيس الوزراء يائير لابيد ، من اليمين ، والسكرتير العسكري لبيد ، آفي جيل ، وسط القدس ، 7 أغسطس ، 2022.

"تلقيت تحديثًا تفصيليًا، واستمعت بعناية وقدمت بعض النصائح من تجربتي ليس فقط فيما يتعلق بالوضع الحالي

أعطى رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوم الأحد "دعمه الكامل" للعملية العسكرية الجارية ضد حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في قطاع غزة.

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وكان رئيس الوزراء يائير لابيد قد دعا رئيس حزب الليكود لمشاركته في إيجاز أمني بحضور سكرتيره العسكري آفي جيل في مكتب رئيس الوزراء في القدس.

وقال نتنياهو في تصريح لوسائل الإعلام عقب الاجتماع "نحن في خضم المعركة. أنا بالطبع أؤيد بالكامل الحكومة والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن. كما أنني أشد على سواعد سكان الجنوب لصمودهم الصلب وأطلب منهم الاستمرار بالالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية ". 

وتابع رئيس الوزراء السابق "تلقيت تحديثًا تفصيليًا، واستمعت بعناية وقدمت بعض النصائح من تجربتي ليس فقط فيما يتعلق بالوضع الحالي ولكن أيضًا فيما يتعلق بمختلف المجالات وأعتقد أن هذه النصائح يمكن أن تكون مفيدة جدًا لأمن إسرائيل".

ويعتبر هذا الاجتماع أول استشارة أمنية لنتنياهو منذ الإطاحة به من السلطة عبر عملية انتخابية، بعد أن أمضى 12 عاما كرئيس للوزراء.

ولم يوافق نتنياهو على مقابلة خلفه السابق نفتالي بينيت خلال العام الماضي، وفضل نتنياهو تلقي التحديثات من جيل نفسه بدلاً من استلامها عبر لقاء خصمه السياسي.

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