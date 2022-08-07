الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه قصف "نفقا هجوميا" بالإضافة إلى 140 هدفا تابعا لحركة الجهاد الإسلامي

قال الجيش، إن "النفق تم بناؤه على عمق عدة أمتار تحت الأرض، وكان سيُستخدم "لدخول إسرائيل ومهاجمتها "

أكد الجيش الاسرائيلي، في اليوم الثالث من عملية "الفجر الصادق" أن سلاح الجو الاسرائيلي استهدف صباح اليوم الأحد "نفقا هجوميا" كان تستخدمه حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وقال الجيش، إن "النفق تم بناؤه على عمق عدة أمتار تحت الأرض من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وكان سيُستخدم "لدخول إسرائيل ومهاجمتها "، مضيفا أن النفق "لا يعبر الأراضي الإسرائيلية، لأن إسرائيل لديها جدار تحت الأرض عالي التقنية يحمي حدودها مع غزة من الأنفاق الهجومية التي كانت تهدد المدن الجنوبية ذات يوم".

وبحسب المتحدث العسكري الجنرال ران كوخاف، فإن "الجيش الإسرائيلي قام بقصف 140 هدفا تابع لحركة الجهاد الإسلامي في الأراضي الفلسطينية منذ بدء العملية"، مشيرا إلى أن "هذه الأهداف تشمل "نفق الهجوم" وعشرات نقاط المراقبة العسكرية والعديد من مواقع إطلاق الصواريخ وثماني مجموعات كانت في طريقها لتنفيذ هجوم".

وبحسب البيانات الموثقة فقد تم إطلاق 585 صاروخا باتجاه الأراضي الإسرائيلية من داخل القطاع، نجح 470 منها بدخول الأراضي الإسرائيلية فيما سقط 115 منها داخل حدود القطاع الغزي.

وتفيد البيانات أيضًا أنه تم اعتراض نحو 185 صاروخا ليسجل أداء القبة الحديدية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ما نسبته 97 بالمائة من الاعتراضات.

وسمعت صفارات الإنذار في عدد من بلدات ومدن المجلس الإقليمي ماتي يهودا في منطقة القدس، وتم إطلاق الإنذارات في الساعة 08:13 في كسلون ، رمات رزيئل، كريات يعاريم، معاليه هحميشا، أبو غوش، ياد هشمونا، كريات عينافيم، هار أدار، نيفي إيلان ، شوئيفا ، ماحسيا، بيت مئير وشورش.