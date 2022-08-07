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تقرير: "إسرائيل والجهاد الإسلامي وافقا على وقف إطلاق النار"

i24news

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دخان يتصاعد من غارة جوية إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة في 6 أغسطس 2022.
AFPدخان يتصاعد من غارة جوية إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة في 6 أغسطس 2022.

الاتفاق يدخل حيز التنفيذ الساعة الثامنة من مساء اليوم وذكر ان حماس تؤيد العملية

افادت قناة "العربية" أن إسرائيل والجهاد الأسلامي وافقوا على وقف إطلاق النار، وذكر التقرير بأن حماس نؤيد العملية وأجرت مشاورات مع قادة حركة الجهاد الميدانيين. 

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وعلي خلفية التقارير بأن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ الساعة الـثامنة من مساء اليوم ، قال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي اليوم إنه "تبذل حاليا جهودا على أعلى المستويات لوقف اطلاق النار في غزة". 

وصرح مسؤول فلسطيني كبير مساء اليوم أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ الساعة الـ20:00 ، بحسب ما نقلته رويترز، ويأتي هذا بعد تقرير سابق بأن حركة الجهاد الإسلامي رفضت عرضا مصريا لوقف إطلاق النار.  

وفي وقت سابق، قال مسؤولون في حماس بأنهم يعارضون التصعيد، في حين أكد مسؤولون إسرائيليون عن وجود اتصالات مع حماس لوقف إطلاق النار. 

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