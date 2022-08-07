منسق الشاباك يتحدث مع أحد سكان غزة للتحذير قبل الهجوم

قال المنسق للفلسطيني، "اسمع من فضلك، من فضلك. أنت تعرف كيف نتصرف، ولا أريد أن يتأذى أحد"

قبل غارة إسرائيلية على مستودع ذخيرة تابع لحركة الجهاد الإسلامي، قام منسق من جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتحدث مع فلسطيني من سكان قطاع غزة، وبحسب بيان صدر اليوم الأحد فإن المنسق حث الفلسطيني على التأكد من أن المنطقة المحيطة بالمستودع آمنة حيث قال "لا نريد أن يتأذى أي أحد".

وقال المنسق للفلسطيني، "اسمع من فضلك، من فضلك. أنت تعرف كيف نتصرف، ولا أريد أن يتأذى أحد. أرى الناس يعودون إلى منازلهم. هل تم إخلاء المبنى؟"، حيث أكد الفلسطيني بأنه "لا يوجد أحد في هذه اللحظة بالتحديد"

وشدد المنسق مرة أخرى "هل أنت متأكد من إخلاء المبنى، هل رأيته بأم عينيك؟"، ليعيد الفلسطيني التأكيد "أرى أنه لا يوجد أحد في الشارع"، بينما أصر المنسق باستجوابه على "البيوت خلف المبنى حيث توجد محلات تجارية. هل هي فارغة؟

وأكد الفلسطيني أن "كل شيء فارغ ، لكنني رأيت أربعة أشخاص يغادرون قبل دقائق قليلة".

وأوضح المنسق: "هؤلاء هم الأشخاص الذين طلبنا منهم الخروج لأنه سيكون هناك إطلاق نار. كانوا خائفين وغادروا"، موضحا أن ما سيحدث "في غضون أربع دقائق. سنقوم بإطلاق طلقة تحذيرية أولاً ، لا أريد أي شخص عند مفترق الطرق ، حسنًا. ؟ "

وتعتبر هذه واحدة من عشرات المحادثات التي أجراها منسقو الشاباك مع سكان قطاع غزة للتأكد قبل القصف من عدم وجود مواطنين بالقرب من الأهداف التي تابعة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.