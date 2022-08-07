يأتي هذا على ضوء العملية العسكرية في قطاع غزة والتي باتت تقترب من نهايتها

زار رئيس الحكومة يائير لابيد بوقت سابق اليوم القيادة الجنوبية مع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، وأجرى الاثنان تقييما للوضع بمشاركة رئيس هيئة الأركان آفيف كوخافي، السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، المدير العام لوزارة الأمن.

وفي إعقاب الزيارة واصل رئيس الحكومة ووزير الأمن الزيارة الى مركز القيادة، وتحدثوا مع قائد مركز السيطرة ومع الجنود الذين يخدمون في المكان. وقال لابيد لرؤساء السلطات المحلية "الأهداف تحققت، فلا فائدة من مواصلة العملية"

وفي أعقاب ذلك زار رئيس الحكومة اليوم مدينة سديروت القريبة من غزة، واجتمع مع رؤساء السلطات المحلية واطلعهم على آخر المستجدات في منتدى الرؤساء التنفيذيين للوزارات الحكومية المنعقد أمس. وأشار رؤساء السلطات إنه خلال الأيام الأخيرة كان هناك اتصال مستمر وتعاون وثيق مع السلطات، وإن هذه المرة الاولى التي تبادر اليها الوزارات ويتوجهون لهم بصورة مباشرة.