الشرطة الإسرائيلية تحقق مع النائب من القائمة المشتركة عوفير كاسيف

الشرطة تقول ان النائب من المشتركة مشتبه بالاعتداء على شرطي إسرائيلي في منطقة جبل الخليل

استجوبت الشرطة الاسرائيلية اليوم النائب من القائمة المشتركة عوفر كاسيف للاشتباه باعتداءه على شرطي إسرائيلي في جبل الخليل في شهر أيار/مايو الماضي، وتم التحقيق مع كاسيف قرابة الخمس ساعات في وحدة لاهف 433. ووافقت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي على التحقيق مع كاسيف.

ونشر توثيق الذي يظهر الاعتداء بعد أن وصل كاسيف للتظاهر ضد إخلاء مباني فسطينية في منطقة مسافر يطا، وحاول كاسيف الدخول الى المنطقة بمركبته، وقال إن الشرطي هدد بإطلاق النار نحوه، وفي أعقاب ذك تطور شجار بينهما. وتوجهت الى المستشارة القضائية للحكومة للمطالبة بإجراء تحقيق جنائي مع كاسيف بعد عرض توثيق الشجار بين الجانبين، وطلبت الشرطة التحقيق للاشتباه بارتكابه اعتداء ضد رجال شرطة، اعاقة ومضايقة شرطي خلال أداءه لعمله وتهديده.

وعقب كاسيف بعد نشر توثيق الفيديو :"الشرطة الإسرائيلية منعتني من الدخول بمركبتي بعد منعي من قبل عنصرين من رجال الشرطة. عندما قلت لهم أنكم تنتهكون حصانتي وإنني أرغب مواصلة سيري، قال لي أحدهم بأنني إذا لم أتوقف سيطلق النار نحوي، وعندما خرجت اليه حتى أحصل على تفاصيله، رفض تقديمها لي واتهمني بأنني هددت بدهسه. كذب وإفتراء".