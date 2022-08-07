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  • إسرائيل: السجين الأمني في جلبوع مشتبه بقيامه باغتصاب حارسة والاعتداء على اثنتين أخريتين

إسرائيل: السجين الأمني في جلبوع مشتبه بقيامه باغتصاب حارسة والاعتداء على اثنتين أخريتين

i24NEWS

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برج مراقبة في سجن جلبوع ، شمال إسرائيل ، 6 سبتمبر 2021
Jalaa MAREY / AFPبرج مراقبة في سجن جلبوع ، شمال إسرائيل ، 6 سبتمبر 2021

وتمت الموافقة على نشر هذه المعلومات يوم الأحد الماضي بناء على طلب من وسائل الإعلام الإسرائيلية

قامت الشرطة الإسرائيلية بفتح تحقيق في قضية إغتصاب حارسة في سجن جلبوع ل "أربع مرات" في عام 2015 من قبل سجين أمني فلسطيني يشتبه أيضا في الاعتداء على حارسات آخريين.

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وقد تقدمت الحارسة للشرطة بشكوى أن ضابط مخابرات السجن في ذلك الوقت، وضعها في ذلك المنصب بناء على طلب السجين.

وتم استجواب حارس السجن لأول مرة في عام 2018 بعد التقارير عن اعتداءات جنسية على سجينات في سجن جلبوع، لكنه الحارس رفض لاحقًا التعاون مع المحققين.

وقامت الشرطة الإسرائيلية، في ديسمبر/كانون الأول 2021، بإستدعاء الحارس مرة أخرى ليأكد أن الحارسة كانت ضحية اعتداءات، وفي ذلك الوقت ، قال السجين لعناصر الأمن إنه "أقام علاقات جنسية مع الحارسة - حسب روايته بالتراضي - لكن الشرطة والنيابة قررا عدم فتح تحقيق".

وتمت الموافقة على نشر هذه المعلومات يوم الأحد الماضي بناء على طلب من وسائل الإعلام الإسرائيلية. 

وقالت حارسة السجن السابق في يونيو/حزيران الماضي للشرطة إنها "تعرضت للاغتصاب مرتين في منطقة من السجن حيث لا توجد كاميرات أمنية أو زر للطوارئ"، موضحة أنها "تذكرت عمليات الاغتصاب هذه بعد العلاج".

وأدلت المأمورة السابقة بشهادتها مرة أخرى في الشهر الماضي، مؤكدة أن "السجين اغتصبها أربع مرات، بينما تركها رؤساؤها وحيدة معه مرارًا وتكرارًا . وزعمت أن الحراس في السجن أطلقوا عليها لقب "عشيقة السجين".

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