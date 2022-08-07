اطلاق القذائف جرى في منطقة جباليا بقطاع غزة شمالي قطاع غزة

أفاد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أن إطلاق النار في حي الفلوجة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلين، وقع على ما يبدو جراء فشل أطلاق قذائف للجهاد الإسلامي.

إضافة لذلك بحسب النشر في "واينت" أفاد المسؤولون أنه جرى إطلاق فاشل للجهاد الإسلامي في مخيم البريج وسط القطاع، وافيد عن مقتل ثلاثة في العملية.

ونفس المسؤولين أفادوا أنه خلال عملية استهداف لناشط في الجهاد الإسلامي قام بإطلاق قذائف من مدينة غزة، اصيب أشخاص ليسوا على علاقة بالأحداث كانوا يسيرون بمركبتهم بالقرب من موقع العملية.

وكانت وسائل إعلامية فلسطينية افادت عن مقتل ثمانية في هجومين للجيش الإسرائيلي في القطاع، وذكرت ان خمسة قتلوا في منطقة الفلوجة شمالي القطاع ومقتل ثلاثة في استهداف سيارة وسط مدينة غزة.