إسرائيل تؤكد أنها اعترضت صاروخين فوق سماء تل أبيب

قالت خدمات الطوارئ في نجمة داوود الحمراء إنها "كانت تعالج الأشخاص المصابين بإصابات طفيفة أثناء هروبهم"

تم اعتراض اليوم الأحد، صاروخين فوق سماء مدينة تل أبيب، ودلك بعد الإعلان عن حالة التأهب في المدينة وعدة مدن أخرى في وسط البلاد

وفي هذا السياق، قالت خدمات الطوارئ في نجمة داوود الحمراء إنها "كانت تعالج الأشخاص المصابين بإصابات طفيفة أثناء هروبهم إلى الملاجئ، بالإضافة إلى آخرين يعانون من نوبات القلق".

وأطلقت حركة الجهاد الإسلامي ما يقرب من 1000 صاروخ على إسرائيل منذ اندلاع الأعمال العدائية ، منها 750 صاروخا وصلت إلى الأراضي الإسرائيلية. قال الجيش الإسرائيلي إن نسبة نجاح القبة الحديدية، بلغت 96٪.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أكد في وقت سابق اليوم الأحد أن "أهداف عملية ’مطلع الفجر’ التي تستهدف البنية التحتية وكبار قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة قد تحققت".

وزار رئيس الحكومة يائير لابيد بوقت سابق اليوم القيادة الجنوبية مع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، وأجرى الاثنان تقييما للوضع بمشاركة رئيس هيئة الأركان آفيف كوخافي، السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، المدير العام لوزارة الأمن.

وفقًا لمصادر مصرية، وافقت إسرائيل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع الحركة يوم الأحد، في حين قال المتحدث باسم الحركة إنه "لا حديث عن الهدوء والصراع مستمر". وأضاف أن "القضاء على كبار الضباط في ذراعنا العسكرية لن يثنينا عن أهدافنا ".