الجيش الاسرائيلي :"تنفيذ عملية اغتيال خالد منصور تأجل ثلاث مرات بسبب تواجد أطفال بالمنطقة"

التوثيق يظهر تأجيل الجنود الاسرائيليين للعملية بسبب تواجد الأطفال في المنطقة

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم شريط فيديو من عملية اغتيال قيادي الجهاد الإسلامي خالد منصور، في الفيديو الذي التقط من الطائرة سمع أصوات الجنود الذين يطالبون بوقف العملية، بعد رصدهم أطفالا بالقرب من المبنى الذي تواجد به منصور، وتم وقف العملية ثلاث مرات حتى ابتعد الأطفال من المنطقة، وبعد قامت الطائرة بقصف المبنى الذي تواجد فيه القيادي في الجهاد الإسلامي.

ونفذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس عملية اغتيال قائد الفرقة الجنوبية في الجهاد الإسلامي خالد منصور، وقال الجيش الاسرائيلي إنه "خلال عملية اغتيال منصور، تم رصد أطفال في منطقة الهجوم ، ولذلك تم تأجيل العملية عدة مرات، ولاحقا بعد ابتعاد الأطفال عن المنطقة، نفذت الضربة بنجاح".

وسمع بشريط الفيديو الذي نشرة المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي اصوات احاديث الجنود بجهاز الاتصال:"رأيت أطفالا يركضون- إلغي الهجوم" ايضا بالمرة الثانية والثالثة لم تنفذ بسبب الأطفال :"لا زال يوجد أطفال في الحديقة مقابل المنزل وأطفال آخرين بالقرب من المنزل"، فقط في المرة الرابعة الساعة 21:01 نفذ العملية بعد التأكد من عدم تواجد أي طفل في المنطقة.

ويعتبر خالد منصور شخصية قيادية هامة بالجهاد الإسلامي وكان مسؤولا على مدار سنوات عن إطلاق قذائف تجاه المناطق الاسرائيلية وخلال هذه السنوات تقدم بسلم المناصب بالتنظيم وشغل عددا من المناصب القيادية، وكان آخرها قائد المنطقة الجنوبية في قطاع غزة.