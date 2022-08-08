الرئيس الأمريكي: "نرحب بإعلان الهدنة بين إسرائيل وحركة الجهاد في غزةوندعم إجراء تحقيق شامل بشأن سقوط ضحايا"

بايدن:"ندعم إجراء تحقيق شامل بشأن سقوط ضحايا بين المدنيين في غزة خلال الأحداث الأخيرة"

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وقال ا "خلال الـ 72 ساعة الماضية عملنا مع دول في المنطقة لتشجيع الإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل للهدنة".

وأشار إلى أن "التقارير عن سقوط ضحايا بين المدنيين في غزة أمر مأساوي"، قائلا: "ندعم إجراء تحقيق شامل بشأن سقوط ضحايا بين المدنيين سواء من جراء الضربات الإسرائيلية أو بسبب الصواريخ التي سقطت داخل غزة ، وحث "جميع الأطراف على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار".خلال الأحداث الأخيرة ".وأضاف: "دعمنا لأمن إسرائيل ثابت ومن حقها الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات".

وشكر بايدن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين الذين لعبوا دورا مركزيا "للمساعدة في إنهاء هذه الأعمال العدائية".ودعا جميع الأطراف إلى "التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وضمان تدفق الوقود والإمدادات الإنسانية إلى غزة".

ودخل اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، رعته القاهرة، حيز التنفيذ، في تمام الساعة 23:30 بتوقيت القدس، لينهي 3 أيام من تصعيد بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي خلف 44 قتيلا فلسطينيا.

ومن جهته أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أن الهدنة تدخل حيّز التنفيذ عند الساعة 23,30 توقيت القدس. وقال إن إسرائيل "تشكر لمصر الجهود التي بذلتها"، مشددا على أنه "في حال خُرق وقف إطلاق النار، تحتفظ دولة إسرائيل بحقّها في الرّدّ بقوّة".

في ما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي تقيدها بالتوقيت المعلن لبدء سريان الهدنة، لكنها أكدت في بيان حقها في "الرد على أي عدوان صهيوني".

وكانت الهدنة التي بدأت رسميا الساعة 23,30 بتوقيت القدس/ بتوقيسن غرينيتش، لا تزال ساريةً بعد أربع ساعات على دخولها حيّز التنفيذ، ولم يُبلّغ أيّ طرف عن أيّ خرق خطير لها.