الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين لمنفذي عملية إلعاد بالقرب من جنين في الضفة الغربية

ألقت القوات الإسرائيلية القبض على أسد الرفاعي (19 عاما) وعماد صبحي أبو شقير (20 عاما) من قرية رمانة بجنين

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلية، أن "قوات الجيش هدمت منزلين لإرهابيين ليلة الإثنين في قرية رومانا في منطقة فرقة منشيه الإقليمية، التي قتل فيها بوعاز غول وأورن بن يفتاح ويونتان حبقوق وجرح آخرون في مايو /أيار المنصرم" وتم الهدم بعد رفض التماسات الأهالي إلى المحكمة العليا.

وألقت القوات الإسرائيلية القبض على أسد الرفاعي (19 عاما) وعماد صبحي أبو شقير (20 عاما) من قرية رمانة قرب جنين شمال الضفة الغربية منفذا هجوم بالفأس في وسط مدينة إسرائيل وتم تسليمهما لمزيد من التحقيق من قبل قوات الأمن.

وحدثت خلال العملية اضطرابات عنيفة في المنطقة شملت حرق الإطارات وإلقاء الحجارة على القوات التي ردت بإجراءات لتفريق المتظاهرين، ولا خسائر في صفوف قوات الجيش الإسرائيلية، كما عملت قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات الأمن على اعتقال مطلوبين في جميع أنحاء الضفة الغربية، لمزيد من التفاصيل أدناه.

جاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين إسرائيل وقطاع غزة، بعد غارة إسرائيلية استباقية على قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أدت إلى إطلاق صواريخ على مدى ثلاثة أيام على مدن إسرائيلية قتل خلالها 44 شخصا من سكان غزة.

وأدت جهود إسرائيل الأخيرة لإحباط تنفيذ العمليات العدائية المتزايدة المنبثقة من جنين بشكل مباشر إلى التصعيد مع حركة الجهاد الإسلامي، وتحديداً اعتقال زعيم الضفة الغربية بسام الجعبري.