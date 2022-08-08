لا تزال الهدنة بين إسرائيل وحركة الجهتد الإسلامي سارية المفعول وجهات دولية ترحب بوقف إطلاق النار

لابيد:"نشكر لمصر الجهود التي بذلتها"، مشددا على أنه "في حال خُرق وقف إطلاق النار، تحتفظ إسرائيل بحقها بفي الرد

لا تزال الهدنة بين إسرائيل وحركة الجهتد الإسلامي سارية المفعول بعد أكثر من تسع ساعات على دخولها حيز التنفيذ ولم يبلغ اي طرف عن اي خرق لها، في مار رحبت جهات دولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بوقف اطلاق النار.

من جهته أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أن الهدنة تدخل حيّز التنفيذ عند الساعة 23,30 توقيت القدس. وقال إن إسرائيل "تشكر لمصر الجهود التي بذلتها"، مشددا على أنه "في حال خُرق وقف إطلاق النار، تحتفظ دولة إسرائيل بحقها في الرد بقوة".

في ما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي تقيدها بالتوقيت المعلن لبدء سريان الهدنة، لكنها أكدت في بيان حقها في "الرد على أي عدوان صهيوني".