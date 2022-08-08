لا تزال الهدنة بين إسرائيل وحركة الجهتد الإسلامي سارية المفعول وجهات دولية ترحب بوقف إطلاق النار
لابيد:"نشكر لمصر الجهود التي بذلتها"، مشددا على أنه "في حال خُرق وقف إطلاق النار، تحتفظ إسرائيل بحقها بفي الرد
لا تزال الهدنة بين إسرائيل وحركة الجهتد الإسلامي سارية المفعول بعد أكثر من تسع ساعات على دخولها حيز التنفيذ ولم يبلغ اي طرف عن اي خرق لها، في مار رحبت جهات دولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بوقف اطلاق النار.
من جهته أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أن الهدنة تدخل حيّز التنفيذ عند الساعة 23,30 توقيت القدس. وقال إن إسرائيل "تشكر لمصر الجهود التي بذلتها"، مشددا على أنه "في حال خُرق وقف إطلاق النار، تحتفظ دولة إسرائيل بحقها في الرد بقوة".
في ما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي تقيدها بالتوقيت المعلن لبدء سريان الهدنة، لكنها أكدت في بيان حقها في "الرد على أي عدوان صهيوني".
08 أغسطس 2022
قال مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان:"هنية يهاتف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ويضعه في صورة العدوان الإسرائيلي تجاه قطاع غزة والجرائم التي ارتكبها ضد شعبنا هناك في ظل الحصار المستمر، وامتدادا لما يجري في جنين وباقي مدن الضفة الغربية"
الجيش الإسرائيلي يصدر تعليمات لسكان البلدات المتاخمة لقطاع غزة برفع القيود تدريجيا، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "كخطوة أولى ، سيتم فتح جميع الطرق التي أُغلقت في المنطقة المحيطة بغزة
لم يعد سكان المستوطنات القريبة من غزة مطالبين بالبقاء في المناطق المحمية. علاوة على ذلك ، ستعود حركة القطارات بين مدينتي سديروت وعسقلان الجنوبيتين "إلى طبيعتها" ابتداء من الساعة 12:00 بتوقيت القدس
في وقت سابق من اليوم الاثنين ، قال الأمين العام للجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة ، إن "الحركة ستستأنف القتال إذا لم تلتزم إسرائيل بالاتفاق"
قال وزير الرفاه الإسرائيلي مئير كوهين ووزير العدل جدعون ساعر للصحافيين اليوم الإثنين إنه "لم يتم الالتزام بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تفاوضت عليه مصر بالإفراج عن زعيم الجهاد الإسلامي في فلسطين بسام السعدي وسجين فلسطيني آخر هو خليل عواودة. إضراب عن الطعام لأكثر من 140 يومًا"