إسرائيل تفتح معابر غزة لأغراض إنسانية"وفقا لتقييم الوضع"

سيتم إعادة فتح المعابر والعودة إلى الحالة العادية الكاملة وفقا لتقييم الوضع والهدوء الأمني في المنطقة

أعلن منسق عمليات الحكومة في المناطق (COGAT) ، اللواء غسان عليان، صباح اليوم الإثنين، عن إعادة فتح المعابر مع قطاع غزة ب لأغراض إنسانية، بدءا من الساعة التاسعة صباحا ووفقا لتقييم الوضع، سيتم إعادة فتح المعابر والعودة إلى حالة الروتين "الكاملة" وفقًا لتقييم الوضع والهدوء الأمني في المنطقة

وأعادت إسرائيل فتح المعابر إلى غزة لأغراض إنسانية، بعد أن ساد وقف إطلاق النار بوساطة مصرية مع حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ليل أمس. وفي وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين ، بدأت أولى شاحنات النفط في الوصول إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي.

وقال منسق أعمال الحكومة في المناطق في بيان إن إعادة الفتح الكامل للمعابر الحدودية بين إسرائيل وغزة سيكون ممكنا في وقت لاحق من اليوم تبعا للوضع الأمني.

ومن جهته قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه سيبدأ في رفع القيود المفروضة على سكان التجمعات السكنية بالقرب من حدود غزة، وسيتم إعادة فتح الطرق في المنطقة ولن يُطلب من سكان التجمعات الحدودية أن يكونوا قريبين من منطقة محمية. أيضا ، سيتم إعادة تشغيل القطارات بين سديروت وعسقلان ظهرا.

بعد ثلاثة أيام من القتال بين إسرائيل والجهاد الإسلامي في فلسطين ، دخل وقف إطلاق النار ليلة الأحد حيز التنفيذ. بينما انتهك الجهاد الإسلامي في فلسطين وقف إطلاق النار في البداية من خلال الاستمرار في إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي تجاه إسرائيل ، ساد الهدوء خلال ساعات الليل.