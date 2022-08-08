حركة الجهاد الإسلامي تحذر من استئناف القتال "إذا خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار

وتابع النخالة "إذا لم تلتزم إسرائيل بما اتفقنا عليه من خلال الوسيط المصري فسوف نستأنف القتال من جديد"

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، اليوم الإثنين، أنه "إذا لم تلتزم إسرائيل بالإتفاق التي توسطت فيها مصر لوقف إطلاق النار فإن الحركة ستستأنف القتال".

وقال النخالة بعد فترة وجيزة من تفعيل وقف إطلاق النار ليلة أمس الأحد، متحدثا من إيران، إن "إسرائيل وافقت على إطلاق سراح المسؤول الكبير في الجهاد الإسلامي في فلسطين بسام السعدي، الذي تم اعتقاله الإثنين الماضي في جنين بالضفة الغربية"، مضيفا أن " الاتفاق الذي توسطت فيه القاهرة شمل أيضًا إطلاق سراح السجين الفلسطيني الآخر خليل العواودة، الذي يضرب عن الطعام منذ أكثر من 140 يومًا"،

وتابع النخالة "إذا لم تلتزم إسرائيل بما اتفقنا عليه من خلال الوسيط المصري فسوف نستأنف القتال من جديد" ، مشيرا إلى أن "إسرائيل هي التي تتطلع إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

ولفت النخالة إلى أنّ "للمقاومة في فلسطين شعوباً ودولاً تدعمها، كما تدعم الولايات المتحدة إسرائيل"، موجهاً التحية إلى الضفة الغربية، وإلى "الشعب الإيراني ودولة إيران على دعمهما الشعب الفلسطيني في كل الأوجه".

ودخل اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، رعته القاهرة، حيز التنفيذ، في تمام الساعة 23:30 بتوقيت القدس، لينهي 3 أيام من تصعيد بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي خلف 44 قتيلا فلسطينيا.

ومن جهته أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أن الهدنة تدخل حيّز التنفيذ عند الساعة 23,30 توقيت القدس. وقال إن إسرائيل "تشكر لمصر الجهود التي بذلتها"، مشددا على أنه "في حال خُرق وقف إطلاق النار، تحتفظ دولة إسرائيل بحقّها في الرّدّ بقوّة".