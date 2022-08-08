حركة حماس تبحث مع الخارجية التركية التصعيد الأخير بين إسرائيل وحركة الجهاد

جاويش أوغلو:"القضية الفلسطينية تشكل أولوية لدى تركيا التي تقف بشكلٍ دائم وثابت مع الشعب الفلسطيني وحقوقه"

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، "موضوع الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، إضافة إلى التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار".

ودعا إسماعيل هنية وزير الخارجية التركي، إلى "بذل الجهود لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته، وعدم السماح لإسرائيل بتكرار هذه الجرائم والاعتداءات المتواصلة"، مؤكداً أنّ "كل هذه الممارسات لن تزيد الفلسطينيين إلا إصراراً على التمسّك بحقوقهم ومقدساتهم، والثبات في أرضهم ومواجهة هذا العدوان"، حسب موقع الميادين

وفي نفس السياق، أكد وزير الخارجية التركي من جانبه، أنّ "القضية الفلسطينية تشكل أولوية لدى تركيا التي تقف بشكلٍ دائم وثابت مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، ولاسيما في القدس"، وقال: "إننا لا نقبل بأيّ تغيير في واقع المسجد الأقصى والقدس".

وتابع مولود جاويش أوغلو،أنّه في اجتماعه الدوري مع السفراء المنعقد حالياً في أنقرة، تناول التطورات الخاصّة بالأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأحداث الأخيرة، مردفا أنّه "سيواصل هذا الجهد مع السفراء وممثلي مختلف الدول".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف قد أكد للصحفيين، صباح اليوم الإثنين أن "عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة جراء إطلاق صواريخ فاشلة من قبل حركة الجهاد الإسلامي يفوق عدد القتلى جراء الغارات الجوية للجيش الإسرائيلي".

كما أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، اليوم الإثنين، أنه "إذا لم تلتزم إسرائيل بالإتفاق التي توسطت فيها مصر لوقف إطلاق النار فإن الحركة ستستأنف القتال".