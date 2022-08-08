قطر تؤكد أنها قامت بجهد كبير للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

قال ماجد الأنصاري، أن "القطريين تعاونوا بشكل كبير مع الجانب المصري؛ للحد من التصعيد والحيلولة دون تعقيد الأمر"

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، أمس الأحد، أن بلاده قامت بجهد كبير لإيجاد حلول سريعة لوقف الصراع بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.

وقال ماجد الأنصاري، إن "القطريين تعاونوا بشكل كبير مع الجانب المصري؛ للحد من التصعيد والحيلولة دون تعقيد الأمر"، مشيرا في مقابلة مع "الجزيرة"، إلى أن "الدبلوماسية القطرية تقوم بالأساس على مبدأ نزع فتيل الأزمات قبل اندلاعها"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وأضاف ماجد الأنصاري أن "الاتصالات القطرية ساعدت في التعرف على حقيقة الموقف في غزة"، مؤكداً أن الدور القطري "كان مفصلياً للتأكد من خفض التوتر وصولاً لوقف إطلاق النار".

وتابع المتحدث، أن "بلاده تحرص بشكل مستمر على ضمان عدم تدهور الوضعين الأمني والإنساني في الأراضي الفلسطينية عموماً وفي قطاع غزة على وجه الخصوص"، مشدد على أن "دبلوماسيتنا تعتمد على الحوار وجمع الأطراف، وقد حققت نجاحاً على أصعدة عدة، والملف الفلسطيني من أهم الملفات التي تعمل عليها الدبلوماسية القطرية".

ودخل اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، رعته القاهرة، حيز التنفيذ، في تمام الساعة 23:30 بتوقيت القدس، لينهي 3 أيام من تصعيد بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي خلف 44 قتيلا فلسطينيا.

وقالت حركة "الجهاد"، في بيان رسمي، إنها قبلت بوقف القتال استجابة للمقترح المصري، لكنها أكدت احتفاظها بحق الرد.