وزير الأمن الداخلي الإسرائيل لم نوافق على إطلاق سراح سجناء الجهاد الإسلامي

أيد وزيران إسرائيليان آخران تصريحات بارليف بشأن رفض إسرائيل مطلب الإفراج عن الأسرى ضمن بنود الصفقة

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عمر بارليف،اليوم الاثنين، إن "إسرائيل لم توافق على إطلاق سراح سجينين من حركة الجهاد الإسلامي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر" واضاف: "إسرائيل لم توافق على أي شيء ، لقد استجبنا للمطالب بشكل سلبي".

وأيد وزيران آخران تصريحات بارليف بشأن رفض إسرائيل مطلب الإفراج عن الأسرى ضمن بنود الصفقة. وقال وزير الرفاه والشؤون الاجتماعية مئير كوهين إنه "لا يوجد التزام من جانب إسرائيل بالإفراج عن السجناء"، مؤكدا أن "ذلك لن يتم".

كما أشار وزير العدل جدعون ساعر إلى أن "المصريين التزموا بالعمل على إطلاق سراح الأسرى" وقال إن "إسرائيل لا تتأثر بتهديدات الجهاد الإسلامي في غزة لبدء الأعمال العدائية مرة أخرى إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى"

وأنهى وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه ليلة الأحد ثلاثة أيام من القتال، وبحسب ما ورد تضمن وعدًا من القاهرة بالعمل على إطلاق سراح أعضاء الجماعة الإرهابية المحتجزين لدى إسرائيل - خليل العواودة وبسام السعدي.

وحذر الأمين العام للجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة اليوم الاثنين من أن حركته ستستأنف القتال إذا لم تلتزم إسرائيل بترتيبات وقف إطلاق النار التي توسطت فيها مصر.