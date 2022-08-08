إسرائيل: يمكن لعملية "مطلع الفجر" أن تساعد في إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى غزة

مسؤولون:"قضية الأسرى تتصدر قائمة أولويات رئيس الوزراء لبيدنعمل على استغلال كل فرصة لمعالجة هذه القضية"

قال مسؤولون اسرائيليون كبار ،صباح اليوم الاثنين، إن "عملية ’مطلع الفجر’ فتحت الباب امام حل سياسي لاطلاق سراح الرهائن الاسرائيليين المحتجزين في غزة" وتابعوا:"نحن ندرك تماما أن هناك فرصة مفتوحة في غزة في اليوم التالي".

وقال المسؤولون "لا نريد أن نفوتها بمجرد وقف إطلاق النار مع الجهاد الإسلامي"، حيث لا تزال حركة حماس الحاكمة في غزة تحتجز إسرائيليين - أفراهام منغيستو وهشام السيد - يعتقد أنهما دخلا غزة في عامي 2014 و 2015.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن "قضية الأسرى تتصدر قائمة أولويات رئيس الوزراء لبيد" ، مضيفين "نعمل على استغلال كل فرصة لمعالجة هذه القضية كحدث إنساني".

وقال المسؤولون "منذ البداية، أردنا التركيز فقط على الجهاد الإسلامي. وقد اتخذ القرار بالعمل ضدهم فقط عندما تكون هناك حاجة لإحباط هجوم ، وهذه هي الطريقة التي عملنا بها يوم الجمعة" ، في إشارة إلى القضاء على أحد قادة حركة الجهاد تيسير الجعبري.

وقال المسؤولون "وهو ما أثبت نفسه على صعيد الدعم الدولي" لأنه "كان من المهم لرئيس الوزراء أن يفهم العالم سبب إطلاقنا هذه العملية".وأضافوا "هذه الشفافية كانت مفيدة. بدأت محادثات وقف إطلاق النار يوم السبت. كانت الوساطة المصرية مكثفة وعلاقتنا معهم وثيقة للغاية."

وأشار المسؤولون إلى أن "هذه المرة علمنا على وجه اليقين أن حماس تريد الاستبعاد"، لكن المجموعة الحاكمة في غزة "لم تف بمسؤوليتها لمنع التصعيد وقد لاحظنا ذلك".

وخلال عملية"مطلع الفجر"، تشاورت إسرائيل مع مصر وقطر، بينما كانت تطلع الأمريكيين على تفاصيل العملية.

جاءت التصريحات في مؤتمر صحفي، في إطار وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ مساء الأحد الساعة 23.030 بتوقيت القدس، بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل.