أميرة إماراتية تقارن عملية"مطلع الفجر" في غزة بالهولوكوست في تغريدة لها على تويتر

وجهت الأميرة الإمارتية هند بنت فيصل القاسمي، انتقادات بإسرائيل قارنت عملية "مطلع الفجر" التي شنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الأيام الثلاثة المنصرمة ، بتعامل اليهود مع ذكرى ضحاياهم في محرقة الهولوكوست وتعاملِ المسلمين مع ذكرى ضحاياهم في حروب مختلفة على مدى العقود الأخيرة"

وقامت الأميرة الإماراتية بنشر، تغريدة على موقع تويتر، السبت المنصرم، قائلة: "قُتل6،636،235 يهودياً في الحرب العالمية الثانية في أوروبا. ومات ما لا يقل عن 12.5 مليون مسلم في الحروب على مدى 25 سنة ماضية، ومع ذلك لا تجد أبداً مسلماً يكتب كتباً وينتج أفلاماً ويضع قانوناً يقول إذا لم تتعاطف مع محنتنا فأنت لست إنساناً. وإنما نحن نعفو ونمضي قدماً".