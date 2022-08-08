أميرة إماراتية تقارن عملية"مطلع الفجر" في غزة بالهولوكوست في تغريدة لها على تويتر

خلال تلك الأيام الثلاثة غرّدت عشرات المرات ونشرت على حسابها صورا مروعة لفلسطينيين مصابين أو قتلوا.

وجهت الأميرة الإمارتية هند بنت فيصل القاسمي، انتقادات بإسرائيل قارنت عملية "مطلع الفجر" التي شنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الأيام الثلاثة المنصرمة ، بتعامل اليهود مع ذكرى ضحاياهم في محرقة الهولوكوست وتعاملِ المسلمين مع ذكرى ضحاياهم في حروب مختلفة على مدى العقود الأخيرة"

وقامت الأميرة الإماراتية بنشر، تغريدة على موقع تويتر، السبت المنصرم، قائلة: "قُتل6،636،235 يهودياً في الحرب العالمية الثانية في أوروبا. ومات ما لا يقل عن 12.5 مليون مسلم في الحروب على مدى 25 سنة ماضية، ومع ذلك لا تجد أبداً مسلماً يكتب كتباً وينتج أفلاماً ويضع قانوناً يقول إذا لم تتعاطف مع محنتنا فأنت لست إنساناً. وإنما نحن نعفو ونمضي قدماً".

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كانت الأميرة هند كتبت تغريدة أخرى، أمس الأحد، قالت فيها: "أنتم تعرفون من يسيطر على وسائل الإعلام، هم يريدونك ألا تشعر بأقل قدر من التعاطف مع الأطفال القتلى، بزعمِهم أن آباءهم الإرهابيين استخدموهم كدروع بشرية. لكن لا أحد يصدقكم. تحلَّوا بالرشد. أوقفوا الحرب. غزة".

https://twitter.com/i/web/status/1555675155594108928 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتنمتي الأميرة هند بنت فيصل القاسمي إلى العائلة المالكة الإماراتية، وهي من سلالة القاسمي التي تحكم إمارة الشارقة، لمّحت إلى أن اليهود يستغلون المحرقة النازية في استدرار التعاطف والاستدعاء الدائم لعقلية الضحية، بينما يعفو المسلمون و"يمضون قدماً".

وخلال تلك الأيام الثلاثة غرّدت عشرات المرات ونشرت على حسابها صورا مروعة لفلسطينيين مصابين أو قتلوا.

ويتناقض موقفها مع موقف أبو ظبي التي ضاعفت منذ تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهيم في عام 2020 ، المبادرات الاقتصادية والثقافية وكذلك التبادلات مع إسرائيل.