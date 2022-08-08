تفاصيل عملية "مطلع الفجر" التي استمرت 66 ساعة بين إسرائيل وحركة الجهاد

أغارت إسرائيل على 170 هدفا في قطاع غزة، واستنادا إلى تقديرات إسرائيلية فإن الجهاد أطلقت أكثر من ألف صاروخ

استمرت عملية "مطلع الفجر" بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في أنحاء قطاع غزة لمدة 66 ساعة، أطلق خلالها فلسطينيون أكثر من ألف صاروخ على جنوب ووسط إسرائيل وعلى التجمعات الإسرائيلية في غلاف غزة"سقطت نحو 200 صاروخ داخل قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، موضحا تفاصيل أيام التصعيد الثلاثة في غزة، ضمن العملية التي أطلق عليها "مطل الفجر"،"استغرقت عملية الفجر الصادق 66 ساعة، وحققت معظم أهدافها، حيث استهدف الجيش القيادة العليا للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، ومواقع ومصالح الحركة، بالإضافة إلى خلايا".

وبحسب معلومات أولية فإن الجيش الإسرائيلي أغار خلال تلك الفترة على 170 هدفا في قطاع غزة، واستنادا إلى تقديرات إسرائيلية فإن حركة الجهاد الإسلامي أطلقت خلال هذه الفترة أكثر من 1000 صاروخ من قطاع غزة على جنوبي ووسط إسرائيل ولكن أساسا على التجمعات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة".

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن منظومة القبة الحديدية اعترضت 380 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة، وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن "من بين الصواريخ التي أطلقها الجهاد الإسلامي خلال الحملة العسكرية والتي يقدر عددها بأكثر من ألف قذيفة وصاروخ سقطت نحو 200 صاروخ داخل قطاع غزة".

ومن جهتها قالت نجمة "داود الحمراء":"إنه منذ بدء العملية نقل الإسعاف 47 إسرائيليا إلى المستشفيات، بينهم 3 أصيبوا بشظايا و31 أصيبوا بجروح طفيفة، وهم يهرعون إلى الغرف المحصنة و13 أصيبوا بالهلع"

وقالت القناة الإسرائيلية (14) إنه خلال العملية أطلقت صافرات الإنذار أكثر من 360 مرة، في تجمعات إسرائيلية جنوب ووسط إسرائيل، حيث سجلت مدينة سديروت أعلاها بواقع 45 مرة يليها تجمع ناحال عوز بواقع 42 مرة.

وفي السياق أشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، اليوم الإثنين إلى" مقتل 44 فلسطينيا، بينهم 15 طفلا و4 سيدات، وذكرت أن عدد المصابين وصل إلى 360 جريحا"

وبحسب معطيات الأمم المتحدة فإن عشرات المنازل دمرت نتيجة الهجمات الإسرائيلية، في ما "قدرت الخسائر الاقتصادية الفلسطينية نتيجة إغلاق معابر قطاع غزة بعشرات ملايين الدولارات"