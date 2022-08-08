إعادة تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بعد يومين من توقفها

الناطق باسم شركة غزة لتوزيع الكهرباء "بدأت محطة توليد الكهرباء بالعمل تدريجيا في انتاج الكهرباء في غزة"

اعلن الناطق باسم شركة غزة لتوزيع الكهرباء، اليوم الاثنين، عن بدء تشغيل محطة توليد الكهرباء بعدما سمحت اسرائيل بادخال الوقود الى القطاع مع صمود الهدنة التي توصلت إليها مع حركة الجهاد الاسلامي.

وقال محمد ثابت الناطق باسم شركة غزة لتوزيع الكهرباء "بدأت محطة توليد الكهرباء بالعمل تدريجيا في انتاج الكهرباء في غزة بعد يومين من توقفها".

وكان مدير عام محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة رفيق مليحة، قد حذر الخميس الماضي، من خطر توقفها الوشيك بسبب نقص الوقود، وقال "إذا لم يدخل الديزل الصناعي اللازم للمحطة لتوليد الكهرباء اليوم أو غدًا ستتوقف المحطة عن توليد الكهرباء لعدم وجود (وقود) كاف لتشغيلها".

واستمرت عملية "مطلع الفجر" بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في أنحاء قطاع غزة لمدة 66 ساعة، أطلق خلالها فلسطينيون أكثر من ألف صاروخ على جنوب ووسط إسرائيل وعلى التجمعات الإسرائيلية في غلاف غزة"سقطت نحو 200 صاروخ داخل قطاع غزة".