تحليل: انتصار تكتيكي مهم، لكن بلا نتيجة استراتيجية

إن النصر الاستراتيجي في معضلة غزة سيتطلب أكثر من مجرد تفوق للجيش الإسرائيلي

على عكس جولات القتال السابقة بين إسرائيل وغزة، بوسع الجيش الإسرائيلي أن يفخر بصورة النصر الواضحة الناتجة عن "عملية الفجر الصادق". لم يكن ذلك نصرًا بالنقاط، ولا نصرًا "قريبًا"، ولا نصرًا محتملاً. كان نصرًا.

العملية السريعة، التي تمت فيها تصفية القيادة العليا للجهاد الإسلامي، فاجأت التنظيم الإرهابي بلا شك، حيث وجد صعوبة في الرد بأي قوة. لقد أثبت التفوق التشغيلي والاستخباراتي للجيش الإسرائيلي نفسه.

بوسع رئيس الوزراء يائير لابيد، ووزير الأمن بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق أفيف كوخافي، الشعور بالرضا من النتيجة: عملية قصيرة ومركزة (إجمالي 56 ساعة)، وتحقيق أهداف ملموسة، ونجاح مبهر للقبة الحديدية- نظام الدفاع المضاد للصواريخ (نجاح أكثر من 95 بالمائة)، وعدد قليل من الإصابات، ولم يسقط قتلى إسرائيليون.

ولعل أهم إنجاز على الإطلاق: حماس التي تحكم قطاع غزة بقبضة من حديد وتصف نفسها بفخر بـ "المقاومة الفلسطينية"، لم تنضم إلى القتال.

من الواضح أن هذا كان محسوبًا من قبل صناع القرار في القدس وتل أبيب، لكن لا يمكنك أبدًا أن تعرف على وجه اليقين كيف سيكون رد فعل الطرف الآخر. لم تنضم حماس بالطبع لدوافع مصالحها الداخلية، لكن حقيقة أن إسرائيل تصرفت بطريقة شبه جراحية ضد الجهاد (باستثناء اثنين من نشطاء حماس قُتلا بشكل غير مباشر) ساهمت في قرارها الجلوس على الحياد.

ولكن مهما كان إنجاز الجيش الإسرائيلي مثيرًا للإعجاب، فلا يزال هناك عدد من النقاط التي لا ينبغي نسيانها.

الأول، أن الجهاد الإسلامي، وإن كان مسلحًا ومصدرًا للتهديد، ليس هو "الأمر الحقيقي" ولكنها حماس، التي حاربت إسرائيل ضدها في الجولة السابقة، "عملية حامي الأسوار" العام الماضي.

إنها أكبر بكثير وأقوى من الجهاد الإسلامي. ترسانتها أفضل بكثير، وقواتها أكثر عددا وأفضل تدريبا. إذا شهدت هذه الجولة إطلاق ما يصل إلى 1100 صاروخ وقضيفة من قطاع غزة، فإن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها على إسرائيل في أيار 2021 بلغ 4300 صاروخ! حتى وإن أخذنا بعين الاعتبار أن ذلك جرى على مدار 11 يومًا، مقابل ثلاثة أيام هذه المرة، لكن معدل عمليات الإطلاق من القطاع العام الماضي كان أسرع بكثير.

ثانيًا، ربما تكون إسرائيل قد حققت نصرًا تكتيكيًا دراماتيكيًا، لكنها لم تفز استراتيجيًا. إن النصر الاستراتيجي في معضلة غزة سيتطلب أكثر من مجرد تفوق للجيش الإسرائيلي. والوساطة المصرية، التي تبين مرة أخرى أنها الأداة الأكثر أهمية في إنهاء القتال، لن تكون كافية في أي محاولة لتحقيق هدوء طويل الأمد.

وهاكم نقطة أكثر أهمية: بينما كانت عيون الجميع على الحدود الجنوبية، فإن التهديد الملموس الأكبر لدولة إسرائيل هو في الشمال. إذا كانت حماس أكبر وأقوى من الجهاد الإسلامي مرات عديدة ، فإن منظمة حزب الله الإرهابية في لبنان، بقيادة حسن نصر الله، تفوق حماس عدة وعديدًا عشرات المرات.

يمتلك حزب الله ترسانة ضخمة من أسلحة عالية الجودة وأكثر دقة. على عكس المنظمات في غزة، التي تجد نفسها في جولات قتال ضد إسرائيل كل بضع سنوات وتفقد الكثير من قدراتها ، فإن حزب الله يزداد قوة بهدوء منذ نهاية حرب لبنان الثانية في عام 2006.

على الرغم من أن إسرائيل تعمل باستمرار لوقف تسليح حزب الله وتحبط، بشكل أسبوعي تقريبًا، شحنات الأسلحة والذخيرة من إيران عبر سوريا، إلا أن معلوماتها الاستخباراتية ليست مضمونة تمامًا. قد يكون هناك معدل نجاح 100% وربما قد لا يكون.

مما يعني شيئًا واحدًا: هذه الجولة الحالية قد انتهت. أما الجولة القادمة فإنها قاب قوسين أو أدنى.

*** آرييل شميدبرج هو رئيس قسم الأخبار في i24NEWS