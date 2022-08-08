مسؤول إسرائيلي يشيد بالدور القطري والمصري للتوصل لتهدئة في غزة

المسؤول الأمني يقول ان مصر عامل رئيسي في استقرار المنطقة وقطر تمتلك امكانيات كبيرة

أشاد مسؤول أمني إسرائيلي كبير بادارة إسرائيل للعملية العسكرية الاسرائيلية الأخيرة في غزة والاتصالات لوقف إطلاق النار. وقال إن المغلف الذي قدمته وزارة الأمن للجيش الإسرائيلي، الى جانب العلاقات الأمنية التي توطدت خلال العام المنصرم بين إسرائيل ومصر وقطر، أتاحت إنهاء العملية العسكرية بالوقت والمكان الذي أرادته إسرائيل، ويدها هي العليا. وقال أيضا بأن قطر تعتبر بالنسبة لإسرائيل دولة ذات امكانيات كبيرة للمساعدة في إعادة إعمار غزة والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأضاف المسؤول الأمني خلال تصريحات أدلاها بمؤتمر صحافي لمراسلين عسكريين :"في العام الأخير، عمل وزير الأمن الإسرائيلي على تقوية العلاقات الأمنية في المنطقة. مصر عامل رئيسي في استقرار المنطقة وينظم إليها القطريون الذين عملوا كل الوقت من وراء الكواليس. خلال العملية في غزة تم دمج الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبذلك أدى الأمر إلى وقف إطلاق النار بعد التوصل الى انجازات عسكرية".

وأضاف المسؤول أن أنشطة الجيش الإسرائيلي في غزة كانت "محسوبة ودقيقة" وقدمت لإسرائيل الشرعية الى جانب العملية وقال إن إسرائيل من جانب ردعت حماس التي اختارت عدم الانضمام الى القتال، ومن جانب آخر قدمت "أفقا اقتصاديا ورفاهيا للسكان الفلسطينيين، مع زيادة حجم البضائع وعدد العمال من غزة الذين يسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل".

في الأشهر الأخيرة قامت وزارة الأمن الإسرائيلية والجيش الإسرائيلية بشراء صواريخ اعتراضية وأسلحة دقيقة بما يشمل انتاج سريع للصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية، وقال :"يوجد لدينا برامج أيضا للسنوات القريبة" واضاف المسؤول :"شرائنا قدم لنا جاهزية عملياتية كبيرة. في كل مرة يوجد عملية نحن جاهزين بصورة كاملة ومن جانب آخر يوجد لدينا آليات مع الولايات المتحدة لإحضار كمية كبيرة لتجديد مخزوننا. هذه العملية مقارنة مع ’حارس الأسوار’ استهلكت كمية أقل من الأسلحة والصواريخ الاعتراضية لكننا سنعوضها خلال فترة زمنية قصيرة".

ومن القضايا التي تم انتقادها كان إغلاق المفترقات المركزية خلال الأيام التي سبقت العملية بغلاف غزة وعدم تجهيز مفترقات بديلة غير معرضة لتهديدات من غزة "لقد طلبنا ايجاد محاور التفافية تتجاوز ما قدرته القيادة الجنوبية، لكننا سنقدم لهذا اجابات حتى نتيح حياة عادية في غلاف غزة خلال أيام الحرب مستقبلا".