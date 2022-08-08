أردوغان: سنستخدم علاقاتنا الوثيقة مع إسرائيل كرافعة للدفاع عن الفلسطينيين

الشهر الماضي ساعد التنسيق بين أجهزة الأمن التركية والإسرائيلية في إحباط هجمات على السياح الإسرائيليين باسطنبول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الإثنين إن تركيا ستستخدم علاقاتها الجيدة مع إسرائيل للمطالبة بتعزيز حقوق الفلسطينيين خلال التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين.

ولأردوغان تاريخ من الخطاب التحريضي المعادي لإسرائيل الذي أثر سلبًا على العلاقات بين البلدين. لكن القائد الإسلامي التوجه، عدًل من خطابه خلال العامين الماضيين، وأطلق سياسة خارجية تشجع التقارب بين بلاده وإسرائيل.

في الشهر الماضي، ساعد التنسيق الوثيق بين الأجهزة الأمنية التركية والإسرائيلية في إحباط عدد من الهجمات المخطط لها على السياح الإسرائيليين في اسطنبول من قبل خلايا إيرانية.

وقال اردوغان يوم الاثنين "لا عذر لقتل الأطفال وتركيا تقف الى جانب الشعب الفلسطيني. تأتي تصريحات إردوغان بالتزامن مع دخول اتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجهاد الإسلامي في غزة وضعت حدا لحملة شنتها إسرائيل ضد قيادات الجهاد الإسلامي في غزة أطلقوا عليها اسم "الفجر الصادق" ودار الاقتتال 3 أيام تم الإجهاز خلالها على قيادة الجهاد في عمليات نوعية.