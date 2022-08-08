تقرير فلسطيني: وفد أمني مصري يصل إسرائيل لمتابعة قضية العواودة والسعدي

بينما وفد أممي يصل قطاع غزة بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

افادت صحيفة "القدس" الفلسطينية اليوم أن وفدا أمنيا مصريا وصل اليوم إلى إسرائيل لمتابعة قضية إطلاق سراح الأسرى خليل عواودة والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي.

وبحسب التقرير وصلت الوفد الأمني المصري حتى يتابع إطلاق سراح خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 148 يوما احتجاجا عن سجنه الإداري، وسيتابع المصريون علاجة في مستشفى مدني، قبل الإعلان عن إنهائه الاضراب عن الطعام، كما قالت مصادر مصرية للصحيفة بأن الوفد المصري يمارس ضغوطات لإطلاق سراحه الى منزله.وقال الموقع الفلسطيني بأن الوفد سيتابع تطبيق شروط اتفاق وقف اطلاق النار.

وعلى صعيد متصل وصل قطاع غزة اليوم وفد أممي برئاسة نائبة المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "لين هاستنجز" ،وذلك بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي".

ونقلت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصدر أمني بأن "لين هاستنجز" وصلت الى القطاع عبر معبر ايرز/بيت حانون على رأس وفد من موظفي الأمم المتحدة، في زيارة تستغرق يومين، يتخللها عقد عدد من اللقاءات في إطار مهام عمل نائبة المنسق الأممي.