وزير الأمن الإسرائيلي: الضربات الاستباقية قد تكون ضرورية مستقبلاً

لفت لابيد إلى الدور المركزي والمهم الذي لعبه الرئيس المصري ووزير المخابرات عباس كامل في تحقيق وقف إطلاق النار

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الإثنين في مؤتمر صحافي عقده في الكرياه في تل أبيب إن"عملية الفجر الصادق" أعادت المبادرة لإسرائيل، وأعادت الردع الإسرائيلي. تم تحقيق جميع الأهداف، وتم تحييد كامل النخبة العسكرية في الجهاد الإسلامي في غزة في ثلاثة أيام. ووجه الجيش الإسرائيلي بقوته وحنكته ضربة قاصمة للعدو".

وأضاف لابيد "صمود سكان البلدات الجنوبية وغلاف غزة وتصرفهم بمسؤولية إلى جانب الدفاع الفعال للقبة الحديدية، أنقذ الأرواح ومنع وقوع إصابات. نرسل أطيب تمنياتنا بالشفاء التام للمصابين".

وتابع لابيد: "وبموازاة العملية في غزة، قاد مقاتلو الشاباك والجيش الإسرائيلي عملية اعتقال واسعة لنشطاء الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية. وواصلت الحكومة الإسرائيلية سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الإرهاب. من يحاول أن يؤذينا سيدفع حياته.

خلال العملية بأكملها ، تم بذل جهد خاص لتجنب إلحاق الأذى بمن لا علاقة لهم. لن تعتذر دولة إسرائيل عن حماية سكانها بالقوة، لكن موت الأبرياء، وخاصة الأطفال، أمر مفجع."

ووجه لابيد رسالة لسكان القطاع "بالإمكان أن تسير الأمور على نحو مختلف. سنعرف كيف نحمي أنفسنا من أي شخص يهددنا، لكننا نعرف أيضًا كيفية توفير العمل والمعيشة والحياة الكريمة لكل من يريد أن يعيش في سلام إلى جانبنا.

هناك طريقة أخرى للعيش. مسار اتفاقيات إبراهيم، قمة النقب، الابتكار والاقتصاد، التنمية الإقليمية والمشاريع المشتركة. الخيار لكم. مستقبلكم بأيديكم".

كما وجه رئيس الوزراء تقديره العميق لوزير الأمن بيني غانتس ورئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت ورئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك رونين بار، ومفوض الشرطة كوبي شبتاي وآلاف الأشخاص تحت قيادتهم. دون ان يستثني رئيس المعارضة بنيامني نتنياهو ، الذي بكلماته "أظهر المسؤولية وقدم الدعم للحكومة طوال العملية".

ولفت لابيد إلى دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير المخابرات عباس كامل على المركزي والمهم في تحقيق وقف إطلاق النار والحفاظ على الاستقرار في المنطقة. مشيراً إلى "مواصلة العمل لإعادة أبنائنا إلى ديارهم. وطالما لم يعد هدار وأورون، المرحومين (الرفات)، وافرا منغستو وهشام، فإن عملنا لم يكتمل بعد".

وقال وزير الأمن بيني غانتس: "بالمبادرة والعمل التشغيلي المناسب وبالتنسيق المناسب والوثيق بين المستويين السياسي والتشغيلي ، حققنا ثلاثة أهداف في عملية" الفجر " تجلت بإزالة التهديد المباشر من غزة، والحفاظ على حرية العمل في جميع المجالات وتعزيز الردع مع إيصال رسالة واضحة لأعدائنا في كل ساحة - وهي أن إسرائيل مصممة على حماية سيادتها ومواطنيها.

نحن نواصل العمل العملياتي باستمرار من أجل الحفاظ على الأمن في بلادنا وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وتقليل محاولات أعدائنا لكسب القوة. حتى في المستقبل، إذا لزم الأمر ، سنقوم بضربة استباقية، من أجل حماية مواطني إسرائيل وسيادتها وبنيتها التحتية. والأمر ينسحب على كل الجبهات من طهران إلى خان يونس."

وأشار غانتس إلى أن النجاح العسكري الأخير ارتكز إلى "القدرات العملياتية والاستخبارية التي بنيناها على مر السنين، وعلى الدقة، وعلى أفضل نظام دفاع جوي في العالم وعلى اتخاذ قرارات مسؤولة وحازمة".