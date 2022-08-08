محكمة إسرائيلية تدين عضو الكنيست الحريدي السابق بالاحتيال وخيانة الأمانة

اشتبه في أن ليتسمان استغل منصبه للتأثير في فحص أهلية لايفر للمثول أمام المحكمة أو لتسليمها

أدانت محكمة الصلح في القدس الإثنين عضو الكنيست الإسرائيلي السابق يعكوف ليتسمان المنتمي لحزب يهدوت هتوراة المتشدد، بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة.

حُكم على ليتسمان بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وأُجبر على دفع غرامة قدرها 900 دولار تقريبًا. يأتي ذلك بعد أن اعترف بخرق الثقة في قضية المدرسة الأسترالية مالكا ليفر في وقت سابق من العام كجزء من اتفاق إدعاء، وتجنب تهمة إعاقة العدالة والفساد الأخلاقي.

وقدم ليتسمان الذي شغل منصب وزير الصحة سابقا استقالته من البرلمان (الكنيست). وقال ليتسمان عند مغادرته المحكمة أنه لا ينوي العودة إلى الكنيست.

وقد اشتبه في أن ليتسمان استغل منصبه للتأثير في فحص أهلية لايفر للمثول أمام المحكمة أو لتسليمها لأسباب عقلية. وقد واجهت لايفر ، المديرة السابقة لمدرسة للحريديم 74 تهمة منفصلة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وتم ترحيلها في النهاية إلى أستراليا في يناير من عام 2021 ، بعد معركة قانونية استمرت 13 عامًا رفضت المتهمة خلالها الامتثال للمحاكمة أمام القضاء الأسترالي.

وتم إعفاء ليتمسان من المحاسبة عن دوره في منع إغلاق مؤسسة غذائية كان يزورها كثيرًا خلال فترة عمله وزيراً للصحة في إسرائيل، في إطار صفقة الإقرار بالذنب.

وأعربت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل عن استيائها من اتفاق الإقرار بالذنب، قائلة: "قبلت المحكمة مرة أخرى صفقة مخزية ومخجلة تم توقيعها مع مسؤول منتخب أثناء تقلده منصبه، وتسبب في ضرر حقيقي لضحايا الاعتداء الجنسي - الاتفاق الذي تم توقيعه بعد مماطلة غير قانونية من قبل النيابة ".