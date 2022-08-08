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"المهمة الخارقة": ضابطة في الجيش الإسرائيلي وراء تشغيل القبة الحديدية

i24news

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دانا ، قائد الكتيبة 947 المسؤول عن بطارية القبة الحديدية ، يجيب على أسئلة من ماتياس إنبار على i24NEWS
i24NEWSدانا ، قائد الكتيبة 947 المسؤول عن بطارية القبة الحديدية ، يجيب على أسئلة من ماتياس إنبار على i24NEWS

إن الاهتمام بإدارة أحد أكثر أنظمة الدفاع كفاءة في العالم في العشرين من العمر فقط ليس بالمهمة السهلة

سجل نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي الإسرائيلي، نجاحًا غير مسبوق هذا الأسبوع، وفق خبراء عسكريين، باعتراض نحو 96 و 97 بالمئة من الصواريخ التي أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال عملية "الفجر الصادق" وفق تسمية الجيش التي استمرت 56 ساعة.

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عندما تم إطلاق القبة الحديدية قبل عقد من الزمن، قدر الجيش الإسرائيلي أن يصل معدل اعتراض المنظومة نسبة 85 بالمائة. وقد زادت كفاءتها إلى 90 في المائة خلال حرب غزة 2014، مما يعكس اتجاهًا للتحسين المستمر بلغ ذروته خلال التصعيد في نهاية هذا الأسبوع الذي شهد عملية عسكرية استباقية استهدفت قيادة الجهاد الإسلامي في غزة.

للوقوف على هذا النجاح الاستثنائي، تحدث الصحفي ماتياس عنبار، أخصائي الدفاع والأمن في i24NEWS ، مع دانا - تم حذف الاسم الأخير- ضابطة في الجيش الإسرائيلي المسؤولة عن إحدى بطاريات القبة الحديدية العديدة.

إن الاهتمام بإدارة أحد أكثر أنظمة الدفاع كفاءة في العالم في العشرين من العمر فقط ليس بالمهمة السهلة: يتم تدريب هؤلاء الجنود في ظروف صعبة للغاية ليكونوا جاهزين للقتال.

يتم تحديد دور كل جندي بدقة مطلقة، بحيث يمكن للجميع تنفيذ المهمة على أفضل وجه؛ وبحسب دانا، يجب أن "يأخذوا زمام المبادرة، ويظهروا أنهم يسيطرون على الوضع".

وردا على سؤال حول نجاح النظام خلال عملية "الفجر الصادق"، قالت دانا إنه "يتحسن باستمرار. نحن دائمًا في حالة تأهب لنكون فعالين قدر الإمكان".

تقول دانا إنها أدركت تمامًا خلال الأيام الثلاثة الماضية الأهمية الحاسمة لـ "مهمتها الخارقة".

وختمت قائلة: "جنود السلاح الجوي يقدمون كل ما لديهم، بإخلاص تام، من أجل غاية واحدة هي حماية المدنيين الإسرائيليين".

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