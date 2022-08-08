في حين انخفض مكانة نتنياهو بنسبة 4 بالمئة والتكتل برئاسته يحصل على 59 مقعدا

أظهر استطلاع إسرائيلي جديد للقناة الإسرائيلية "13" تزامن نشره في أعقاب انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في غزة، بأن 32% من الجمهور الإسرائيلي يرى يائير لابيد ملائما لرئاسة الحكومة في حين رأى 43% بأن نتنياهو ملائما لرئاسة الحكومة، وبحسب الاستطلاع ارتفع تأييد لابيد بنسبة 3 بالمئة بالمقابل انخفض تاييد نتنياهو بنسبة 4 بالمئة، وحين تمت المقارنة بين نتنياهو ووزير الأمن بيني غانتس اعتبر 46% بأن نتنياهو ملائم لرئاسة الحكومة مقابل 29% يجدون غانتس ملائما.

وبحسب الاستطلاع يحصل حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو على 34 مقعدا مقابل 22 مقعدا لحزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد، وحزب "الصهيونية الدينية" يحصل على 11 مقعدا، حزب "الروح الصهيونية" برئاسة آييلت شاكيد يتجاوز نسبة الحسم مع 4 مقاعد.

يحصل حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" المتدينين على 7 مقاعد لكل واحد منهما، بينما القائمة المشتركة لغانتس وساعر تتراجع الى 11 مقعدا، في حين ان حزب العمل يحصل على 5 مقاعد، القائمة المشتركة تحصل على 6 مقاعد، حزب "يسرائيل بيتنو" مع 5 مقاعد، بينما يحصل من "القائمة الموحدة" و"ميرتس" على 4 مقاعد لكل واحد منهما.

وفي خارطة التكتلات السياسية يحصل تكتل نتنياهو على 59 مقعدا بينما الائتلاف الحالي يحصل على 51 مقعدا، و"الروح الصهيونية" 4 مقاعد، والقائمة المشتركة على 6 مقاعد.