لابيد يشكر الرئيس المصري على جهوده لتحقيق وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل

الجانبان تحدثا عن أهمية تقوية وتطوير علاقات التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة

شكر رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد خلال مكالمة هاتفية الرئيس عبد الفتاح السيسى على الدور المصري المحوري في التوصل الى اتفاق وقف اطلاق نار في غزة بين إسرائيل والجهاد الاسلامي.

وبحسب البيان الصادر عن ديوان رئيس الحكومة قال لابيد للسيسي أن "مصر لها دور هام للغاية للحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي" وشكر لابيد السيسي على نشاطه الكبير والمتواصل للتوصل الى اتفاق وقف اطلاق نار في قطاع غزة.

كما تحدث الجانبان عن أهمية تقوبة وتطوير علاقات التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة وعن أهمية الحوار بالنسبة للاستقرار الإقليمي.

وذكر البيان بأن السيسي استعرض أمام لابيد القضية الفلسطينية مؤكدا وجهة نظره بالنسبة لتعزيز الوضع الاقتصادي للفلسطينيين.

كما ناقش الجانبان القضايا الإنسانية المهمة بالنسبة للبلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وعلى صعيد متصل افادت صحيفة "القدس" الفلسطينية اليوم أن وفدا أمنيا مصريا وصل اليوم إلى إسرائيل لمتابعة قضية إطلاق سراح الأسرى خليل عواودة والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي.