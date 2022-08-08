بعد أسبوع من توقفها، سلاح الجو الإسرائيلي يعيد نشاط مقاتلات "اف 35" للعمل

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اعلن ان هذه المقاتلات شاركت بالعملية العسكرية الأخيرة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم بأن مجموعة المقاتلات F-35 استأنفت نشاطها الكامل - بعد أسبوع من القرار بإيقاف المجموعة بكاملها عن التدريب بعد المخاوف من وجود عطل في مقعد الطرد.

وقال البيان بأن عناصر جهاز الصيانة التابع لسلاح الجو الإسرائيلي استكملوا أمس الاختبارات على المقاتلات والتي كشفت عن عدم وجود خلل في آلية الطرد في المقاتلات الإسرائيلية، وافيد أيضا أنه بعد استكمال الاختبارات نفذت المقاتلات مهمات هجومية في العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة.

المخاوف من وجود عطل في مقعد الطرد أدت الى قيام الجيش الأمريكي بالإعلان عن إيقاف نشاط المقاتلات من طراز F-35 التي بحوزته. خلفية الشبهات لوجود هذا العطل جاء بعد العثور على عطل في أحد المقاتلات التابعة للجيش الأمريكي.

وقام الجيش الأمريكي بتبليغ كافة الجيوش في العالم التي تستخدم هذا الطراز من المقاتلات من بينهم سلاح الجو الإسرائيلي، مع تحديد طريقة ومواعيد الاختبارات المطلوبة لضمان عدم وجود كرات نارية تالفة في مقعد الطرد. وحتى الآن، لا توجد نتائج أخرى معروفة في الطائرات التي تم اختبارها حتى الآن في الولايات المتحدة.