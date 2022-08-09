الجيش الإسرائيلي: مقتل ناشط في حركة الجهاد أثناء محاولة اعتقاله في تبادل إطلاق نار بين مسلحين وقوات الجيش

وقعت خمس إصابات إحداها خطيرة في صفوف مسلحين فلسطينيين في نابلس بالضفة الغربية خلال تبادل لإطلاق النار

أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل، أنه تم القضاء على الناشط في حركة الجهاد "ابراهيم النابلسي"، بعد تطويق المنزل صباح الثلاثاء أعقبه تبادل لإطلاق نار مكثف بين مسلحين وقوة من الجيش الإسرائيلي بنابلس.

وداهمت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم منزلا في البلدة القديمة في نابلس، في محاولة لاعتقال المطلوب إبراهيم النابلسي، وهو ناشط في الجهاد الإسلامي يبلغ من العمر 18 عاما، تم القضاء على مجموعته في شباط/فبراير الماضي.

وما تزال قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر المنزل الذي شهد تبادل إطلاق نار، إذ يعتقد أن النابلسي يختبئ فيه.

ويفيد الجيش الإسرائيلي أن المطلوب الفلسطيني نجح في السابق بالفرار مرتين أثناء محاولة الجيش القبض عليه، كان آخرها قبل أسبوعين. وتصاعد الدخان من المنزل الذي يعتقد بأن النابلسي يختبئ فيه في حين افادت مصادر فلسطينية بوقوع عشر إصابات في صفوف الفلسطينيين وصلوا إلى مستشفى رفيديا في المدينة.

وأصدر الشاباك تعقيبا أوضح من خلاله أنه "في إطار العمليات الهجومية ضد التجمعات الإرهابية في الضفة الغربية، وفي نشاط مشترك بين الشاباك والفرقة الخاصة تم القضاء على إبراهيم نابلسي، كان مطلوبا للسلطات بوصفه مسؤولا عن سلسلة عمليات إرهابية" . وأضاف البيان "أسفرت عمليات إطلاق النار التي استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي في القطاع، خلال محاولة الاعتقال، عن تبادل إطلاق النار بين قواتنا ومسلحين في المنطقة قُتل فيها مسلح آخر. وتم العثور خلال تفتيش المنزل حيث كان يقيم النابلسي على كمية كبيرة من المتفجرات وأسلحة إضافية. وكان النابلسي أحد أفراد خلية التي تم إحباطها في شباط 2022 في نابلس.