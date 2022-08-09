لبنان: مقتل مسؤول أمني فلسطيني "بنيران مسلح مقنع" في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا

"العميد سعيد علاء الدين (أبو نادر العسوس) أصيب بجرح ونقل على إثره إلى مستشفى الراعي في صيدا حيث أعلن وفاته"

ذكرت مصادر فلسطينية أن مسؤول الارتباط والعلاقات العامة في الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح، قتل، أم الإثنين، بنيران مسلح مقنع كمن له في منطقة سوق الخضار في المخيم. مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا بجنوب لبنان.

وقال مصدر فلسطيني في المخيم فضل عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن العميد سعيد علاء الدين (أبو نادر العسوس) أصيب بجرح ونقل على إثره إلى مستشفى الراعي في صيدا، لكنه مالبث أن توفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه.

وأشار المصدر إلى أنه جرى فتح تحقيق من قبل القوى الفلسطينية في الحادث، وأن توترا يسود المخيم رافقه سماع طلقات متفرقة إثر إعلان وفاة علاء الدين .

وومن جهىة أخرى قالت المصادر لوكالة "رويترز" إن سعيد علاء الدين نُقل إلى المستشفى حيث توفي متأثرا بجروحه. وكان علاء الدين ضابطا في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤول عن التنسيق بين الجماعة والأمن اللبناني.

وقال المسؤول البارز في فتح منير مقدح لوكالة فرانس برس ان "مسلحا أطلق النار على علاء الدين بينما كان يصلي في منزل صديقه في المخيم. ثم فر المهاجم من مكان الحادث"