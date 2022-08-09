الإمارات: موقفنا داعم لحقوق الشعب الفلسطيني "ثابت ومبدئي ولا بديل عن الحل السياسي"

قرقاش :"موقف الإمارات تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني، بعيد عن المزايدات، ولا بديل عن الحل السياسي".

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه، بموقع "تويتر"، "موقف الإمارات الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ثابت ومبدئي، وعلى رأسه قيام دولة مستقلة"

وشدد قرقاش على أن "موقف دولة الإمارات تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني، بعيد عن المزايدات، التي يدفع ثمنها الفلسطينيون غاليا ولا بديل عن الحل السياسي".

وأوضح قرقاش مرتكزات موقف بلاده في هذا الشأن قائلا: "قناعتنا راسخة، تنطلق من ثوابتنا الأخلاقية، وموقفنا التاريخي والواقع السياسي".