بموازاة عملية نابلس: الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية اعتقال مطلوبين واسعة في الضفة الغربية خلال الليلة الماضية

في إطار العمليات في بلدة قلقس جنوب الضفة الغربية تم العثور على أسلحة ممنوعة، من بينها قنابل يدوية وقطع أسلحة

في إطار عملية "كاسر الأمواج" الأمنية الهادفة إلى اعتقال مطلوبين قبل قيامهم بعمليات عدائية، وبموازاة عملية نابلس، اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك الليلة أربعة مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية،وفق بيان للجيش.

وعمل جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود الليلة في عدة مراكز في أنحاء الضفة الغربية، من بينها قرية عناتا وذنابة ومدينة نابلس.

واعتقل المقاتلون في قريتي الشورى وحوسان في منطقة القدس وبيت لحم، اثنين من المطلوبين للاشتباه في قيامهما بنشاطات عدائية.

وفي إطار العمليات في بلدة قلقس جنوب الضفة الغربية تم العثور على أسلحة ممنوعة، من بينها قنابل يدوية وقطع أسلحة وذخيرة. كما تمت مصادرة سيارة مسروقة. وألقي القبض على أربعة مطلوبين خلال الليل، تم نقلهم مع وسائل القتال المضبوطة للتحقيق.

وأضاف البيان: "لا خسائر في صفوف قواتنا".