العراق: قوات الأمن تقتل انتحاريا حاول تفجير نفسه بموكب عزاء في ديالى

قوات الأمن العراقية:"الانتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا، وتم تحييده، دون وقع أي إصابات بالقوة العسكرية".

أعلنت قوات الأمن العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل انتحاري حاول تفجير نفسه بموكب عزاء في محافظة ديالى.مشيرة إلى أن "الانتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا، وتم تحييده، دون وقع أي إصابات بالقوة العسكرية".

وذكر المصدر الأمني في بيان تفاصيل العملية، قائلا إنه "بعد ورود معلومات استخبارية إلى أحد أفواج الفرقة الأولى بالجيش العراقي في منطقة مياح شمال شرق بعقوبة, تفيد بوجود تسلل لأحد الإرهابيين لتفجير المواكب الحسينية والمقرات العسكرية تم تشكيل قوة قتالية على الفور من أجل تمشيط المنطقة فورا".

وأضاف المصدر ، أنه "تمت محاصرة الإرهابي ما أدى إلى تفجيره لنفسه بعد تطويقه، من كل الجهات، دون أي إصابات بالقوة العسكرية".