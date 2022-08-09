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إسرائيل: إحباط محاولة تهريب أسلحة واعتقال 5 أشخاص على الحدود الأردنية

i24NEWS

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الحدود الإسرائيلية الأردنية
AP Photo/Ariel Schalit 2019©الحدود الإسرائيلية الأردنية

اعتقلت القوات المشتبه بهم الاربعة وبحوزتهم ثمانية اسلحة نارية، في ما تم القبض على مشتبه به خامس بعد مطاردته

أحبطت قوات الجيش الإسرائيلي محاولة تهريب أسلحة من منطقة السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل والأردن في منطقة البقاع الإقليمي وإيمكيم. واعتقلت القوات المشتبه بهم الاربعة وبحوزتهم ثمانية اسلحة نارية، في ما تم القبض على مشتبه به خامس بعد مطاردة أثناء محاولته الفرار.

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وقد تم تسليم المشتبه بهم الخمسة إلى الشرطة الإسرائيلية لاستجوابهم.

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