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الهندوراس قد تعيد سفارتها إلى تل أبيب بعد حوالي عام فقط من نقلها إلى القدس

i24news

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افتتاح السفارة الإسرائيلية في هندوراس بحضور رئيس البلاد خوان اورلاندو هرنانديز ووزراء حكومته والسفير الإسرائيلي إلداد غولان بتاريخ 17.11.2021
The Israeli Embassy in Hondurasافتتاح السفارة الإسرائيلية في هندوراس بحضور رئيس البلاد خوان اورلاندو هرنانديز ووزراء حكومته والسفير الإسرائيلي إلداد غولان بتاريخ 17.11.2021

قال وزير خارجية هندوراس إن بلاده ترغب في الحفاظ على التوازن في علاقاتها مع إسرائيل والعالم العربي

قال وزير خارجية هندوراس إنريكي ريني في تعقيب على أنباء حول نية بلاده إعادة السفارة في إسرائيل إلى تل أبيب "إن القضية أثيرت أمام الرئيسة زيومارا كاسترو وأن الأمر يهمها بشكل خاص" وأضاف أن بلاده "ترغب في الحفاظ على التوازن في علاقاتها مع إسرائيل والعالم العربي"، وفق النشر في "يسرائيل هيوم".

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ويأتي التغيير في موقف الهندوراس على خلفية الانتخابات التي أفرزت رئيسة يسارية للبلاد. وأشار إلى أنه من الممكن إعادة السفارة إلى تل أبيب احتراماً لموقف الأمم المتحدة القائم على القانون الدولي.

وكان وزير خارجية هندوراس قد التقى هذا الأسبوع بنظيره الفلسطيني رياض المالكي.

يذكر أنه فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية وهندوراس وغواتيمالا وكوسوفو، التي افتتحت سفارات لها في القدس، فإن سائر الدول الأخرى تقيم سفاراتها في تل أبيب. وتحتفظ العديد من الدول، بما في ذلك جمهورية التشيك، بفروع لسفاراتها أو تمثيل سياسي آخر.

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