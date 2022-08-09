حزب الله يهدد إسرائيل"أي اعتداء محتمل لن يبقى بدون رد"و يحذرها من استهداف المسلحين الفلسطينيين في لبنان

نصر الله"نحن وصلنا الى آخر الخط وسنذهب الى آخر الطريق فلا يجربنا أحد، وأي اعتداء محتمل لن يبقى بدون رد"

هدد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في ذكرى عاشوراء، اليوم الثلاثاء، بـ"قطع اليد التي ستمتد الى أي ثروة من هذه الثروات ستقطع"،مؤكدا "ترقب الرد الاسرئيلي في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين" وحذر من "أي محاولات إسرائيلية لتوسيع استهدافها للمسلحين الفلسطينيين في لبنان".

وشدد نصر الله على أن لبنان "لا يمكن بعد اليوم أن يتسامح بنهب ثرواته"، مضيفاً "نحن وصلنا الى آخر الخط وسنذهب الى آخر الطريق فلا يجربنا أحد"، محذراً من أن أي اعتداء محتمل "لن يبقى(...) بدون رد".

وحذّر نصرالله إسرائيل مرارا خلال الأسابيع المنصرمة من "مغبة أي خطوة في كاريش"، منبهاً من "نشوب حرب في حال منع لبنان من استخراج النفط والغاز من مياهه". ونشر حزبه شريط فيديو تزامن مع زيارة هوكستين، قال إنه "يرصد فيه المنصة وسفنا أخرى مرتبطة بقطاع النفط والغاز في اسرائيل".

وقال نصرالله في كلمته "نحن في الأيام المقبلة، ننتظر ما ستأتي به الأجوبة على مطالب الدولة اللبنانية وسنبني على الشيء مقتضاه، ولكن أقول لكم (...) يجب أن نكون جاهزين ومستعدين لكل الاحتمالات".

جاء ذلك في كلمة بثتها قناة المنار التابعة لحزبه، مخاطباً الآلاف من مناصريه الذين احتشدوا في الضاحية الجنوبية لبيروت،

وأعرب الوسيط الأميركي آموس هوكستين مطلع الشهر الحالي من بيروت عن تفاؤله بإحراز تقدم، بما يمهّد للتوصّل الى اتفاق في الفترة المقبلة.

وبحسب مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن اسمه، حمل هوكستين عرضاً يتيح للبنان "تطوير" حقل قانا "في المنطقة المتنازع عليها (...) مع الحفاظ على مصالح إسرائيل الاقتصادية".

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