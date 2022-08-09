الرئيس الإسرائيلي يحادث نظيره الروسي هاتفيا في تأكيد على أهمية العلاقات بين البلدين

الرئيس بوتين أكد التزامه الشخصي بإحياء ذكرى الهولوكوست ومحاربة معاداة السامية

أجرى الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وتناول الرئيسان العلاقات الثنائية الإسرائيلية الروسية، والتشديد على التحديات التي يواجهها الشعب اليهودي في الشتات، وتحدث هرتسوغ عن موضوع نشاطات الوكالة اليهودية في روسيا.

كانت المكالمة الهاتفية صريحة وصادقة. أكد الرئيسان من خلالها على مجالات التعاون المهمة بين إسرائيل وروسيا واتفقا على البقاء على اتصال.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس هرتسوغ بأن الرئيس بوتين أكد التزامه الشخصي بإحياء ذكرى الهولوكوست ومحاربة معاداة السامية.

يذكر أن العلاقات بين موسكو وإسرائيل تأثرت على نحو شديد في أعقاب الحملة الروسية على أوكرانيا حيث وجدت إسرائيل نفسها تقف بوضوح إلى جانب كييف ومعها معظم دول الغرب وفي مقدمتها الولايات المتحدة. لكن الأزمة في العلاقات تجلت بوضوح في ملف الوكالة اليهودية الجاري العمل قضائيا على إغلاق نشاطها في روسيا.

يشار إلى أن هذه المكالمة الهاتفية جاءت بمبادرة من الرئيس هرتسوغ الذي دعا في السابق إلى تجنب الثرثرة حول أزمة الوكالة اليهودية في روسيا مشيراً إلى أهمية العمل بهدوء والتزام الصمت، وذلك نزولا عند طلب رئيس الوزراء يائير لابيد وبالتنسيق مع وزارة الخارجية.