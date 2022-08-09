لابيد معقبا على عملية نابلس: "أبعث بتقديري للقوات في الميدان التي تكرس حياتها من أجل أمن مواطني إسرائيل"

لابيد: "القضاء على الإرهابي إبراهيم النابلسي هو خطوة أخرى في حربنا التي لا هوادة فيها ضد الإرهاب"

في تعقيب له على العملية التي نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي في قلب القصبة بنابلس صباح الثلاثاء، قال رئيس الوزراء يائير لابيد "إن القضاء على الإرهابي إبراهيم النابلسي هو خطوة أخرى في حربنا التي لا هوادة فيها ضد الإرهاب. أرحب بالعمل المشترك للأجهزة الأمنية، الشاباك والجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، والذي نتج عنه عمل هادف وحقق نجاحًا كبيرًا وبدون خسائر. أبعث بتقديري للقوى في الميدان التي كرست حياتها لأمن مواطني إسرائيل".

سعت القوات الإسرائيلية إلى وضع يدها على ابراهيم النابلسي الضالع في تخطيط وتنفيذ عمليات عدائية في العمق الإسرائيلي وتهديده أمن المواطنين في إسرائيل إلى جانب مجموعة من الناشطين تم القضاء عليهم في عملية سابقة نفذها الجيش الإسرائيلي، علماً أن النابلسي نجح بالفرار مرتين من محاولة اعتقاله.

وتابع لابيد "لقد أثبت الشاباك مرة أخرى تفوقه الاستخباراتي ضد المنظمات الإرهابية. أود أن أشكر رجال ونساء الشاباك الذين شاركوا في العملية، على شجاعتهم وإبداعهم وتصميمهم على الوصول إلى الإرهابيين وضربهم في أماكن تواجدهم".

من جانبه، أكد وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس "سنواصل العمل في كل مكان بشكل مركز وقوي ضد الإرهاب وضد كل من يهدد أمن مواطني إسرائيل".

وأسفرت عملية نابلس عن مقتل 3 أشخاص، وأفادت وكالة معا الفلسطينية بمصرع 3 شبان، بينهم "المطارد ابراهيم النابلسي 26 عاما، ، إسلام صبوح 25 عاما، حسين جمال طه 16 عاما. وأصيب 40 آخرون بجراح وصفت خمسة منها بالحرجة.

وأصدرت كتائب الأقصى "لواء الشهيد نضال العامودي" تصريحا قالت من خلاله: "اغتيال القادة بداية باكورة عمليات ستهز الكيان".

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية معقبا على عملية نابلس بالقول: "ما يتعرض له شعبنا من إرهاب منظم في غزة ونابلس وجنين والخليل ومدينة القدس المحتلة والأغوار ومسافر يطا، يجب أن يحرك الضمير العالمي، لاتخاذ إجراءات توقف نزيف الدماء".