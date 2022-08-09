إسرائيل:اولى الرحلات الجوية للفلسطينيين عن طريق مطار رامون تنطلق نهاية شهر أغسطس

منسق الحكومة الإسرائيلية يعمل على النموذج التجريبي مع طاقمه

أعلنت سلطة المطارات الاسرائيلية اليوم أن الفلسطينيين من الضفة الغربية يمكنهم السفر من مطار رامون إلى تركيا، الحديث يدور عن المرة الأولى التي يسمح بها للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية السفر إلى الخارج عن طريق إسرائيل. وستبدأ الرحلات الأولى نهاية شهر آب/أغسطس. في البداية سيتم تسيير رحلات فقط الى أنطاليا، وفي تشرين ثاني/سبتمبر ستنظم رحلات إلى إسطنبول.

الرحلات ستقوم بها شركتي Pegasus وأطلس التركيتين واللتين ستستخدمان طائرات ايرباص A321 والتي تستوعب 220 من المسافرين، وستنظم رحلتين أسبوعيتين. العملية ستنفذ من خلال منسق الحكومة الاسرائيلية في الأراضي الفسطينية، بالتنسيق مع المستوى السياسي، وحتى اليوم الفلسطينيون يسافرون الى الخارج عن طريق الأردن، وهذه هي المرة الاولى التي يتاح لهم فيه الأمر من خلال تركيا.

الحديث هنا عن مبادرة لمنسق العمليات الجنرال غسان عليان ، والذي يعمل خلال الأشهر الأخيرة مع طاقمه على التجربه للسماح لسكان الضفة الغربية بالسفر الى الخارج عن طريق مطار رامون. في الأسابيع الأخيرة يعمل بالتعاون مع جهاز الشاباك والشرطة، لتنظيم الإجراءات الأمنية للمبادرة التي ستبدأ بعد أسبوعين بشكل تجريبي.

في المقابل، أعلنت سلطة الطيران الإسرائيلية أنه سيبدأ لأول مرة من مطار رامون ستنظلق خطوط طيران جديدة لشركة اركيع الى لارنكا في قبرص وباتومي في جورجيا بمعدل أربع رحلات أسبوعية. وستبدأ الشركة البولندية Enter بتفعيل رحلتين اسبوعيتين الى وارسو وكاتوفيتشي اعتبارًا من 15 أغسطس 2022.