الجيش الإسرائيلي يؤكد أن الجهاد الإسلامي حاول إطلاق طائرة مسيرة على منصة الغاز تمار

قال الجيش، "إن الجيش رصد خلال العملية العسكرية الأخيرة في غزة محاولة للجهاد الإسلامي لإطلاق طائرة مسيرة"

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن حركة الجهاد الإسلامي تعتزم إطلاق طائرة مسيرة باتجاه منصة الغاز تمار الواقعة قبالة ساحل "أسدود".

وقال الجيش في بيان له، "إن الجيش رصد خلال العملية العسكرية الأخيرة في غزة محاولة للجهاد الإسلامي لإطلاق طائرة مسيّرة باتجاه منصة الغاز تمار الواقعة قبالة ساحل أسدود، لكن لم يكتب لها النجاح".

ويأتي بيان الجيش الإسرائيلي في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أمس الإثنين أن "إسرائيل شنت عملية "الفجر الصادق" الجمعة الماضي لإحباط خطة لحركة الجهاد الإسلامي لضرب حافلة مدنية في جنوب البلاد".

استمرت عملية "الفجر الصادق" بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في أنحاء قطاع غزة لمدة 66 ساعة، أطلق خلالها فلسطينيون أكثر من ألف صاروخ على جنوب ووسط إسرائيل وعلى التجمعات الإسرائيلية في غلاف غزة"سقطت نحو 200 صاروخ داخل قطاع غزة".

وبحسب المتحدث العسكري الجنرال ران كوخاف، فإن "الجيش الإسرائيلي قام بقصف 140 هدفا تابع لحركة الجهاد الإسلامي في الأراضي الفلسطينية منذ بدء العملية"، مشيرا إلى أن "هذه الأهداف تشمل "نفق الهجوم" وعشرات نقاط المراقبة العسكرية والعديد من مواقع إطلاق الصواريخ وثماني مجموعات كانت في طريقها لتنفيذ هجوم".

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد مع الرئيس المصري مساء أمس الإثنين لشكره على التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.