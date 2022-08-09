الجيش الإسرائيلي ينشر تفاصيل جديدة عن عمليته الأخيرة في غزة

الجيش الإسرائيلي يقول إنه خلال عملية اغتيال الجعبري تجنب اصابة عائلة كانت تعيش بجواره

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم تفاصيل جديدة حول العملية العسكرية الإسرائيلية التي ادت الى انطلاق عملية "الفجر الصادق" في غزة والتي تم خلالها تنفيذ عملية اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري.

واختبأ الجعبري في الطابق السادس في مبنى مكون من 14 طابقا بمبنى يطلق عليه "برج فلسطين" بمدينة غزة حيث تواجد مع زوجته، والى جانبه قطنت عائلة ليست على صلة مع الجعبري او الجهاد الاسلامي، وذكر البيان بأن قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار أشرف شخصيا على عملية الاغتيال حتى تكون العملية دقيقة وتجنب خلالها مقتل العائلة التي تعيش الى جوار الجعبري، ولذلك تقرر اطلاق قنبلة انزلاقية، الى الطابق فوق شقته، واختيار الوقت المناسب الذي تستهدف فيه القنبلة شقة الجعبري نفسه.

وانفجر السقف فوق منزل الجعبري ، وتم اطلاق سبعة قنابل خلال ثوان معدودة، ونفذت العملية بحسب تخطيط وحسابات هندسية ورياضية أخذت بعين الاعتبار تفجير الشبابيك في المبنى، موقع المباني السيئة المجاورة وتواجد مواطنين في الشارع.

ايضا خلال عملية اغتيال خالد منصور تم الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال في محيط المنزل الذي تواجد به وتم تأجيل العملية ثلاث مرات بسبب ذلك. وذكر بيان الجيش بأن كلتا العمليتين نفذة السرب 107 والذي يستخدم طائرات من طراز F-16I. كما شاركت بالعملية 111 طائرة مسيرة خلال 55 ساعة العملية، وخلالها القيت 197 قذيفة من المقاتلات الحربية، وتم الاستعانة بأكثر من 2,100 جندي احتياط.