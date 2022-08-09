في حين حققت النائب لزيمي مفاجأة بالانتخابات وانتقلت من المكان الثامن الى المكان الثاني

اسفرت نتائج الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود عن مفاجآت ، وعلى ما يبدو فإن اثنين من وزراء العمل الثلاثة لن يعودوا على ما يبدو الى الكنيست، وانتهى مساء اليوم التصويت الالكتروني لقائمة حزب العمل في انتخابات 2022، وعند اعلان النتائج اتضح أن الوزير عومر بارليف تراجع الموقع التاسع في القائمة، في حين أن وزير الشتات نحمان شاي تراجع الى المكان الـ17 بالانتخابات التمهيدية.

الفائزة الكبرى بالانتخابات كانت عضو الكنيست نعماه لزيمي، والتي كانت تحتل المكان الثامن بالقائمة واليوم بالمكان الثاني والذي احتله وزير الأمن الداخلي بارليف.

اما اعضاء الكنيست :جلعاد كاريف، افرات ريتن، رام شيفاع واميلي مواطي، احتلوا المكان 3 حتى 6 بالقائمة، بينما احتلت النائب العربية ابتسام مراعنة المكان الثامن في القائمة.