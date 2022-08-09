مسؤولون إسرائيليون:"عودة ايران الى الاتفاق النووي ضعيفة"

مسؤولون اسرائيليون قالوا لصحافيين ان احتمالات التوقيع للعودة الى الاتفاق النووي ضعيفة

رغم الأنباء عن "مسودة نهائية" جاهزة للتوقيع، قال مسؤولون سياسيون إسرائيليون بأن احتمالات التوقيع للعودة للاتفاق النووي (JCPOA) ضعيفة، وتحدث المسؤولون مع صحافيين وعبروا عن مخاوف لن يرفضوا بصورة فورية، انما سيسعون إلى إجراء المزيد من النقاشات، ويأمل هؤلاء المسؤولين بأن تقوم الدول العظمى التي تقود هذه المباحثات وعلى رأسها الولايات المتحدة بوضع نهاية لهذا الأمر.

وإضاف أحد المسؤولين :"الدول العظمى تفهم بأن ايران لا تريد اتفاقا ويجب التوجه الى إجراءات أكثر صرامة" وأضاف المسؤول وقال إن "الأمريكيين يشيرون إلى طريقة عمل مختلفة، لكنهم في هذه المرحلة في إسرائيل لا يعرفون ما يمكنه أن تشمله المرحلة القادمة".

وتحدث المسؤولون الإسرائيليون عن خلافات في النظام الايراني بين القيادة العليا والمستويات الدنيا الأهمية الذين يرغبون بإبرام اتفاق. وقال المسؤولون انه "يمكن رؤية بداية تغيير توجه من جانب الدول العظمى على ضوء استيعاب عدم وجود نية حقيقية من جانب ايران لاطار اتفاق- وتستعد إسرائيل لامكانية ان لا يكون اتفاق ومشتقاته التنفيذية".