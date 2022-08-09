وفاه الدبلوماسي السعودي محمد القحطاني اثناء القاء خطابه في المؤتمر العربي الافريقي

ولم يعرف سبب وفاة القحطاني، لكن تداولت مواقع إخبارية أن ذلك جاء نتيجة تعرضه لأزمة قلبية

توفي رجل الأعمال السعودي، رئيس مجلس إدارة شركة السلام القابضة محمد بن ناصر بن وزن القحطاني، اليوم الثلاثاء، أثناء إلقاء كلمة له في المؤتمر العربي الأفريقي، الذي يعقد تحت عنوان "تأييدا لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر لحظة وفاة رجل الأعمال السعودي وكانت بجانبه كحضور المنصه وضيوف شرف المؤتمر زوجته الدكتوره عائشه الجابري من الامارات، حسب موقع العربي برست.

في مقطع الفيديو يظهر القحطاني وهو يمتدح زعماء مصر والسعودية والإمارات، الذين كانت صورهم تغطي الجدار من خلفه، ليقع أرضاً بعد أن قال عن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد: "عميد الإنسانية ورجل السلام" لتكون آخر كلماته قبل موته.

ويشارك في المؤتمر الذي تعقده الهيئة العربية الدولية لمكافحة التزوير والتزييف التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، والإقليمية، والعربية، وعدد من السفراء والشخصيات العربية.

وكان القحطاني رجل أعمال ودبلوماسي سعودي، كان يقيم في دولة الإمارات مؤخراً.

ولم يعرف سبب وفاة القحطاني، لكن تداولت مواقع إخبارية أن ذلك جاء نتيجة تعرضه لأزمة قلبية.

وتفاعل العشرات مع مشهد سقوط القحطاني المدوّي بعدما كانت آخر كلماته مديحاً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، إلى جانب رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد.